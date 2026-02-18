Thailand hinkt seit Jahren hinterher – doch jetzt erholt sich der Markt. Ein ETF von Xtrackers setzt gezielt auf diese Trendwende. Was steckt hinter dem Aufwärtsimpuls?

Die wirtschaftliche Lage Thailands ist ambivalent: Zwar zeigte sich die Wirtschaft zuletzt widerstandsfähig, doch die Wachstumsprognosen für 2026 liegen lediglich bei 1,6 bis 2,0 Prozent – den niedrigsten Werten seit Jahrzehnten. Ursache dafür sind strukturelle Schwächen, eine hohe Haushaltsverschuldung sowie exportbelastende Handelsspannungen – auch durch angekündigte US-Zölle. Doch trotz verhaltenen Wachstums zeigt der thailändische Markt spürbare Erholungstendenzen.

Die Gründe für den jüngsten Marktaufschwung sind:

Wahlrally und Hoffnung auf politische Stabilität: Historisch sind die Kurse in Thailand im Vorfeld von Wahlen immer deutlich angestiegen. Auch in diesem Jahr rechnen Strategen mit weiteren Kursgewinnen, sofern eine stabile Regierung gebildet werden kann. Ausländische Direktinvestitionen: Die Anträge für ausländische Direktinvestitionen, auch FDI-Anträge („Foreign Direct Investment“) genannt, stiegen im vergangenen Jahr um 21 Prozent an, schwerpunktmäßig in Bereichen wie Elektronik, Digitalwirtschaft und Automotive. Neue Handelsabkommen: Der Abschluss des Thailand-EFTA-Abkommens sowie weitere FTA-Initiativen können die Wettbewerbsfähigkeit thailändischer Exporteure verbessern und Lieferketten erleichtern. Das Freihandelsabkommen zwischen Thailand und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), der die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein angehören, wurde Ende Januar 2026 in Davos unterzeichnet. Es ist Thailands erstes Handelsabkommen mit einem europäischen Staatenverbund. Tourismus als Konjunkturmotor: Der Tourismus hat sich im Vorjahr mit mehr als 38 Millionen Besuchern deutlich erholt, ein massiver Treiber für Konsum, Services und Immobilienmärkte. Unterbewertung des Marktes: Das durchschnittliche KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) liegt auf Krisenniveau, während die Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite von durchschnittlich über 4 Prozent bieten. Bewertungsseitig zählt Thailand derzeit zu den günstigsten Märkten im Asien ‑Pazifik‑Raum. Das macht den Aktienmarkt attraktiv für Value- Investoren.

Die wichtigsten Aktien Thailands

Der im Juni 2010 in Luxemburg aufgelegte thesaurierende Xtrackers MSCI Thailand ETF (ISIN: LU0514694701) bildet den MSCI Thailand Index vollständig physisch ab. Der Index verfügt nur über 19 Unternehmen, die allerdings rund 85 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung des Landes umfassen und das Kursgeschehen und die Wirtschaftsstruktur dominieren. Hightech, Telekom, Energie, Konsum und Tourismus zählen zu den stabilsten Wachstumsträgern des Landes. Zu den größten Indexpositionen gehören:

Delta Electronics Thailand: Führender Elektronikexporteur und Profiteur der globalen Nachfrage nach Automatisierung, Halbleitern und Energietechnik.

Führender Elektronikexporteur und Profiteur der globalen Nachfrage nach Automatisierung, Halbleitern und Energietechnik. Advanced Info Service: Größter Telekomkonzern und damit direkter Nutznießer des Digitalisierungsschubs und geplanter Datenzentrums Investitionen.

Größter Telekomkonzern und damit direkter Nutznießer des Digitalisierungsschubs und geplanter Datenzentrums Investitionen. PTT PCL: Staatsnaher Energieriese mit zentraler Bedeutung für Thailands Energiesicherheit.

Staatsnaher Energieriese mit zentraler Bedeutung für Thailands Energiesicherheit. CP All: Betreiber von mehr als 14.000 7-Eleven Filialen und damit wichtig für Konsum und Binnenwirtschaft.

Betreiber von mehr als 14.000 7-Eleven Filialen und damit wichtig für Konsum und Binnenwirtschaft. Airports of Thailand: Drehscheibe des stark wachsenden Tourismus, der zunehmend auch als Konjunkturmotor Thailands fungiert.

Sektor: Aktienfonds All Cap Asean

Aktienfonds All Cap Asean Auflegung: 24.06.2010

24.06.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0514694701

LU0514694701 Maximal Drawdown seit Auflage: 45,62%

45,62% Performance YTD: 17,74%

17,74% Performance 1 Jahr: 19,13%

19,13% Performance 3 Jahre: 2,81%

2,81% Performance 5 Jahre: 14,89%

14,89% Performance 10 Jahre: 62,80%

62,80% Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,02

-0,02 Volatilität 5 Jahre: 17,48%

Das Fondsvolumen des Xtrackers ETF liegt bei gut 140 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,50 Prozent pro Jahr. Industrietitel machen rund 28 Prozent der Gewichtung aus, gefolgt von Energie mit 15 Prozent und Kommunikation mit einem Anteil von rund 14 Prozent.

Wachstumspotenzial trifft Schwankungsrisiko

Der Xtrackers MSCI Thailand ETF eignet sich für Anleger, die auf eine mittel bis langfristige Erholung Thailands setzen möchten. Der Markt ist derzeit sehr günstig bewertet, und politische Stabilisierung sowie starke Wachstumsimpulse – insbesondere durch FDI, Handel und Tourismus – könnten für einen nachhaltigen Auftrieb sorgen.

Kurzfristig müssen Anleger – auch aufgrund der hohen Konzentration im ETF mit lediglich 19 Unternehmen - höhere Schwankungen einplanen, auch wenn Thailand langfristig eine interessante Kombination aus Wachstumspotenzial, Reformdynamik und attraktiven Bewertungen bietet.