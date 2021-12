Thames River bringt Afrika-Hedge-Fonds

Kinsey-Quick investiert mit dem auf den Cayman Islands registrierten Fonds wie schon mit seinen Dachfonds Warrior (WKN: A0MX5J) und Warrior II (A0MWH5) in mehrere Hedge-Fonds mit unterschiedlichen regionalen und strategischen Schwerpunkten. Insgesamt setzt er auf 8 bis 15 Manager. In Südafrika setzt er vor allem auf marktneutrale Fonds, während er für den Rest Afrikas Manager einsetzt, die an Aktien- und Rentenmärkten Richtungswetten eingehen oder auf Unternehmen setzen, die noch vor dem Börsengang stehen.



Mindestanlage für den Fonds sind 100.000 Euro oder Dollar; die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent plus 10 Prozent erfolgsabhängige Gebühr.