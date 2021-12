Redaktion 16.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

The Economist hat 140 Städte untersucht Die lebenswertesten Städte der Welt

Melbourne ist laut Nachrichtenmagazin "The Economist" die lebenswerteste Stadt der Welt und das bereits zum siebten Mal in Folge. Die Top 3 der Rangliste und wo es sich in Deutschland am besten leben lässt.