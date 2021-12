Redaktion 19.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

„The World in 2050“ Studie sagt Deutschlands Abstieg voraus

Deutschland und Europa verlieren im weltweiten Vergleich weiter an wirtschaftlichem Gewicht. Das ist das Ergebnis der Studie „The World in 2050“. Die Forscher gehen davon aus, dass Asien in Zukunft noch dominanter wird, schreibt das Handelsblatt.