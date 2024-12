Was sich zum 1. Januar 2025 bei Verbraucherfinanzen ändert

Zum Jahreswechsel treten verschiedene Gesetzesänderungen in Kraft, die bewirken, dass Menschen in Deutschland an einigen Stellen mehr und an anderen weniger Geld zur Verfügung haben könnten. Die Neuregelungen betreffen Arbeit, Wohnen, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Rente und Pflege. Hinzu kommen diverse steuerlicher Änderungen.

Wir stellen die wichtigsten Neuregelungen ab dem 1. Januar 2025 vor.

Mindestlohn steigt – und auch Grenzen für Mini- und Midijobs

Essensauslieferer: Bringdienste beschäftigen ihre Fahrer oft als Minijobber. © Imago Images / Seeliger

Zum 1. Januar 2025 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 12,82 Euro brutto pro Stunde. Damit wird die unterste Lohngrenze um 41 Cent höher liegen als noch 2024. Gleichzeitig erhöht sich die Minijob-Grenze: von 538 Euro auf 556 Euro brutto. Die unterste Midijob-Grenze liegt 2025 bei 556,01 Euro. Die oberste Grenze im sogenannten Übergangsbereich bleibt bei 2.000 Euro brutto im Monat. Bis zu diesem Einkommen zahlen Beschäftigte geringere Beiträge in die Sozialversicherungen.

Bezugszeit für Kurzarbeitergeld verdoppelt

Produktionshalle: Um die aktuelle Krise durchzustehen, schicken viele Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. © Imago images / Funke Foto Services

Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld steigt zum Jahreswechsel auf 24 Monate. Diese Maßnahme gilt ab dem 1. Januar und ist befristet bis Ende 2025, anschließend soll wieder die reguläre Bezugsdauer von maximal zwölf Monaten gelten. Ohne die Verlängerung wäre davon auszugehen, dass es in den kommenden Monaten zu einem erheblichen Personalabbau in bereits von Kurzarbeit betroffenen Betrieben käme.

Wohngeld steigt

Mehrfamilienhäuser: Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Ab dem 1. Januar 2025 wird das Wohngeld an die allgemeine Preis- und Mietenentwicklung angepasst: Es steigt um durchschnittlich 15 Prozent (etwa 30 Euro pro Monat). Profitieren sollen davon rund zwei Millionen Haushalte – vor allem Alleinerziehende, Familien, Rentnerinnen und Rentner. Haushalte, die schon Wohngeld erhalten, bekommen das erhöhte Wohngeld für die Zeit ab dem 1. Januar 2025 automatisch.

Beitragsbemessungsgrenzen steigen

Arztgespräch: Ab Januar steigen die Beitragsbemessungsgrenzen der Gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung. © Canva

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung steigen – aufgrund der laut Bundesregierung positiven Einkommensentwicklung. 2023 betrug die Lohnzuwachsrate 6,44 Prozent.

Nullrunde für Regelsätze

Frau kit Säugling: Alleinstehende erhalten 2025 den gleichen Regelsatz beim Bürgergeld wie 2024. © Canva

Bürgergeld und Sozialhilfe bleiben in ihrer Höhe 2025 unverändert. Alleinstehende erhalten weiterhin 563 Euro im Monat. Die Besitzschutzregelung gilt nicht für Asylbewerber, die in den ersten 36 Monaten in Deutschland Geldleistungen erhalten. Dementsprechend sinken diese Leistungen 2025, betont die Bundesregierung.

Digitale Rentenübersicht mit umfangreicheren Daten

Frau mit Tablet: 2025 soll die Digitale Rentenübersicht gehaltvoller werden. © Canva

Altersvorsorge auf einen Blick: Seit Mitte 2023 gibt die Digitale Rentenübersicht Verbrauchern hierzulande einen Überblick über die Ansprüche aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Vorsorge. Neu zum 1. Januar 2025: Vorsorgeeinrichtungen müssen nun an das Online-Portal der Deutschen Rentenversicherung angebunden sein. Die Digitale Rentenübersicht ist kostenlos und lässt sich von jedem gängigen Internetbrowser aus einsehen, erinnert die Bundesregierung.

Zur Digitalen Rentenübersicht geht es hier >>

Altersgrenze für Renteneintritt steigt

Senior vor Laptop: Das Renteneintrittsalter verschiebt sich weiter nach hinten. © Canva

Das Renteneintrittsalter wird seit 2012 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben („Rente mit 67“). Aktuell erreicht der Jahrgang 1960 seine reguläre Altersgrenze mit 66 Jahren und vier Monaten. Für Menschen, die später geboren wurden, erhöht sich das Renteneintrittsalter in Zwei-Monats-Schritten weiter. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt 67 als Altersgrenze.

Bei der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte (ursprünglich „Rente mit 63“) steigt die Altersgrenze schrittweise von 63 auf 65. 1961 Geborene können diese Altersrente ab einem Alter von 64 Jahre und sechs Monaten erhalten. Für später Geborene erhöht sich die Altersgrenze pro Jahrgang um zwei Monate. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt einheitlich 65 als Altersgrenze.

Erwerbsminderungsrente: Hinzuverdienstgrenzen steigen

Älterer Mann bei der Arbeit: Die Hinzuverdienstgrenze bei verminderter Erwerbsfähigkeit steigt 2025 leicht an. © Canva

Wer eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezieht, darf ab Januar 2025 mehr hinzuverdienen. Bei voller Erwerbsminderung ergibt sich eine jährliche Hinzuverdienst-Grenze von rund 19.661 Euro. Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Mindesthinzuverdienst-Grenze rund 39.322 Euro.

Mehr Leistungen für Pflegebedürftige

Seniorenpaar: Die Leistungen der Pflegeversicherung steigen 2025. © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung steigen zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent – auch die Leistungen bei stationärer Pflege. Dies soll Pflegebedürftige bei pflegebedingten Ausgaben unterstüzen, die sie selbst tragen müssen. Die Anpassung der Leistungsbeträge hat laut Auskunft der Bundesregierung ein Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Die nächste Erhöhung ist für 2028 geplant.

Höhere Beitragssätze für die Pflege ab 2025

Seniorenpaar: Ab 2025 wird die soziale Pflegeversicherung teurer © Canva

Der Wermutstropfen: Auch der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung steigt – um 0,2 Prozentpunkte. Der Schritt sei notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der sozialen Pflegeversicherung sicherzustellen, begründet das die Bundesregierung. Die Regelung muss noch im Bundesgesetzblatt verkündet werden.

Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag steigen

Familien mit Kindern werden zum Jahreswechsel steuerlich entlastet. © Canva

Der steuerliche Grundfreibetrag – das Einkommen, bis zu dem keine Einkommensteuer gezahlt werden muss – steigt 2025 auf 12.096 Euro. 2026 soll er weiter steigen, auf dann 12.348 Euro. Gleichzeitig wird auch der steuerliche Kinderfreibetrag angehoben – auf 9.600 Euro im Jahr 2025 und auf 9.756 Euro im Jahr 2026. Darüber hinaus wird das Kindergeld ab Januar um fünf Euro erhöht – genauso wie der Kindersofortzuschlag für Familien mit geringen Einkommen. Auch diese Regelung muss noch im Bundesgesetzblatt verkündet werden.

Entlastung für Familien und Vermieter

Vermieter zahlen weniger Steuern, wenn sie ihre Mieten dauerhaft gering halten © Canva

Kinderbetreuungskosten sollen zukünftig zu 80 Prozent steuerlich absetzbar sein. Ebenso werden Vermieter steuerlich entlastet, wenn sie dauerhaft vergünstigten Wohnraum bereitstellen. Diese und weitere steuerliche Verbesserungen sind im Jahressteuergesetz 2024 geregelt.

Wachstumschancengesetz: Besteuerungsanteil der Renten steigt langsamer

Der zu versteuernde Rentenanteil steigt jetzt langsamer. © Canva

Der zu versteuernde Anteil der Rente steige langsamer als ursprünglich geplant, heißt es von der Bundesregierung. Durch das Wachstumschancengesetz steigt dieser Anteil nicht mehr in Ein-Prozent-Schritten, sondern seit 2023 nur noch in 0,5-Prozent-Schritten. Ab Januar 2025 liegt der Anteil der zu besteuernden Rente bei 83,5 Prozent.

Steuererleichterung im Sinne von Künstlern

Besucher einer Ausstellung: Im Kunsthandel 2025 wieder der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. © Canva

Für die Lieferung und den innergemeinschaftlichen Erwerb von Kunstgegenständen gilt ab 2025 wieder der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent – anstelle von 19 Prozent.

Euro-Überweisungen innerhalb von zehn Sekunden

Überweisungen innerhalb der EU sollen ab 2025 schneller werden. © Canva

Nicht direkt zum 1. Januar, sondern zum 9. Januar wird die Echtzeitüberweisung in Europa flächendeckend wirksam. Das überwiesene Geld soll unabhängig von der Tageszeit innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers landen. Ebenfalls soll der Auftraggeber innerhalb von zehn Sekunden eine Überweisungsbestätigung erhalten.

Strengere Regeln für Restschuldversicherungen

Ab 2025 sollen Verbraucher besser vor dem Abschluss überteuerter Restschuldversicherungen geschützt werden. © Canva

Verträge für Restschuldversicherungen dürfen ab Januar 2025 frühestens eine Woche nach Unterzeichnung eines Kreditvertrags abgeschlossen werden. So sollen Verbraucher vor übereilten und überteuerten Abschlüssen gefeit werden. Verbraucherschützer hatten auf diesem Gebiet in der Vergangenheit verschiedentlich Misstände angeprangert. Bei Verstößen gegen diese Regelung soll der Versicherungsvertrag zukünftig nichtig sein.