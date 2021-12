Thematisch investieren Megatrends verändern die (Finanz)-Welt

Um als Aktieninvestor erfolgreich zu sein, muss man verstehen, wie die Schwankungen der Wirtschaft die Rentabilität eines Unternehmens beeinflussen können. Dieses Wissen allein reicht aber nicht aus, um Investmenterfolg zu haben. Es gibt noch weitere, nicht-wirtschaftliche Faktoren, die einen ebenso großen Einfluss auf die Aussichten von Unternehmen oder Branchen haben können. Zu diesen „Megatrends“ gehören Veränderungen im Bereich Umwelt, technologische Entwicklung sowie gesellschaftliche Überzeugungen und Verhaltensweisen.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich Pictet Asset Management in Zusammenarbeit mit Experten wie dem Copenhagen Institute for Futures Studies umfassend mit der Analyse von Megatrends und der Frage, wie Anleger von diesen mächtigen Kräften profitieren können, beschäftigt.

Der Research hat 14 strukturelle Kräfte zutage gebracht (Abb. 1), die das Fundament für die thematischen Aktienstrategien mit Fokus auf Megatrends bilden.

Abb. 1 Megatrends, die die Welt verändern: