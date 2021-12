M&G-Fondsmanager im Interview „Thematischen Rückenwind bekommen wir idealerweise umsonst“

DAS INVESTMENT: Sie haben den Fonds vor zwei Jahren übernommen, kräftig verändert und in Sachen Wertentwicklung zurück in die Spur gebracht. Hätten Sie nicht besser einen neu aufgelegten Fonds übernommen, der kein altes Image mitbringt?

Alex Araujo: Das habe ich im Grunde ja getan. Man hat mich gefragt, wie ich von Grund auf eine neue Strategie entwickeln würde. Nicht selten übernimmt ein Manager einen Fonds und verändert nicht viel. Wenn dann etwas schiefgeht, kann er seinen Vorgänger beschuldigen. Läuft es gut, kann er es als seinen Verdienst herausstellen.

Was bei Ihnen somit anders läuft.

Araujo: Wir haben einfach angenommen, dass es keinen alten Fonds gab und wir einen komplett neuen Fonds aufbauen. Deshalb haben wir große Teile des Portfolios umgekrempelt.

Der M&G Global Themes startete unter anderem Namen im Februar 1973 (ISIN: GB0030932346). In den Nullerjahren wurde er als M&G Global Basics durch Fondsmanager Graham French bekannt, der das Portfolio erfolgreich an den Grundbedürfnissen der Menschen ausrichtete: essen, trinken, tragen, rauchen und einiges mehr. Allerdings schadete insbesondere der Rohstoff-Crash ab 2009 der Wertentwicklung. Inzwischen ist der Fonds in Global Themes umbenannt und erfolgreich nach Luxemburg umgezogen (LU1670628491). Verantwortlich ist nun Alex Araujo.