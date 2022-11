In Megatrends investieren „Thematisches Investieren ist auf dem Vormarsch“

DAS INVESTMENT: Herr Moufti, warum sind Themeninvestments so populär?

Omar Moufti: Wir leben in einer globalisierten Welt, in der geopolitische Spannungen, Digitalisierung und die Entwicklung zur Nachhaltigkeit Branchen und Lieferketten auf den Kopf stellen. In diesem Umfeld gewinnen Investitionen in Aktienportfolios, die sich gezielt ausrichten und den Überzeugungen der Anleger entsprechen, an Attraktivität. Thematisches Investieren ist daher auf dem Vormarsch. Themen-ETFs folgen nicht den börsennotierten Standardindizes, sondern Indizes, die eine gezielte Auswahl von Aktien nach Themen bieten, ohne sich auf bestimmte Regionen oder Sektoren zu beschränken.

Anbieter von Themenfonds müssen aus der Vielzahl von Themen die richtigen herausfiltern, in die es sich lohnt zu investieren. Wie geht BlackRock mit dieser Herausforderung um?

Moufti: BlackRock hat fünf globale Trends definiert, die das Potenzial haben, die Welt tiefgreifend zu verändern. Außerdem führen wir umfangreiche Analysen durch und untersucht, wie Anleger in die Chancen, die sich aus diesen Trends ergeben, investieren können. Diese Megatrends sind Ausdruck eines langfristigen strukturellen Wandels. Möchte man in die Auswirkungen dieser Trends investieren, so erfordert das eine ganz andere Methode, als sie bei der Konstruktion traditioneller Indizes zum Einsatz kommt. Es geht um die Richtung, in die sich die Welt bewegt. Und darum, zu erforschen, wo sich langfristig attraktive Chancen bieten könnten.

Hatte die Pandemie Auswirkungen auf Themeninvestments?

Moufti: In den vergangenen Jahren gehörten thematische Anlagen zu den am schnellsten wachsenden Aktiensegmenten. Die Pandemie hat viele Trends im Bereich Digitalisierung und Gesundheit unterstützt. Sie war eine echte Bewährungsprobe für Themenanlagen, weil sie einige zukunftsweisende Trends beschleunigt hat. Wir haben erlebt, dass sich nachhaltige Themen in diesem Umfeld als besonders widerstandsfähig erwiesen haben – weil die Unternehmen, in die das Team investiert, für langfristige strukturelle Wachstumstrends stehen. Das war ein wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung thematischer Anlagen.

Welchen Einfluss erwarten Sie durch die Inflation?

Moufti: Die Inflation ist ein aktueller Trend, der sich auf die Nachfrage nach thematischen Anlagen auswirken dürfte. Thematische Anlagen konzentrieren sich zwar auf strukturelles Wachstum, können aber auch auf den Faktor Value zielen, also auf günstig bewertete Unternehmen. Bei steigender Inflation erwirtschaften zudem Rohstoffthemen ansehnliche Renditen. Eines der Unterthemen im Bereich lebenswichtige Ressourcen hat einen starken Renditeanstieg verzeichnet, nämlich die Agrarwirtschaft. Der S&P Commodity Producers Agribusiness Index, die Benchmark für dieses Thema, zielt auf strukturelles Wachstum. Es geht darum, dass die Welt mit begrenzten Ressourcen künftig mehr Nahrungsmittel produzieren muss. Die Preise für Agrarrohstoffe sind in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Darum bietet die Agrarwirtschaft Value-Chancen. Letztes Jahr begann sich dieser Trend umzukehren und hat sich in diesem Jahr durch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen weiter verstärkt.

Die Indexperformance der vergangenen 10 Kalenderjahre

Quelle: S&P Dow Jones Indices / BlackRock

Können Themen-ETFs zur Diversifizierung eines Portfolios beitragen?

Moufti: Ja. Dass bestimmte Themen in einem weltweit volatilen Markt so gut performen, verdeutlicht das Diversifizierungspotenzial thematischer Anlagen. Die Themen Agrarwirtschaft, Holz und saubere Energie haben vergleichsweise gut abgeschnitten, und die Aktien, die diesen Themen zugeordnet sind, überschneiden sich nur wenig mit globalen Benchmarks. Daher können diese thematischen Anlagen Engagements in traditionellen Indizes oder anderen thematischen Fonds diversifizieren.

Eignen sich Themenanlagen überhaupt für passive Vehikel wie ETFs?

Moufti: Traditionell bestand eine Hürde für Themenfonds darin, dass man die Aktien basierend auf aktivem Management einzeln auswählen musste, was die Kosten hochtrieb. Das ändert sich gerade. Die Daten werden zunehmend besser, und Unternehmen legen mehr Daten offen, sodass Vermögensverwalter Lösungen entwickeln können, bei denen der Abstand zwischen aktiven und Indexansätzen immer kleiner wird. So basieren auch die Themenfonds von iShares zwar nicht auf der Auswahl von Einzelaktien. Aber wir haben systematische Methoden entwickelt, mit dem Ziel, Unternehmen zu finden, die für bestimmte Themen stehen. Die daraus resultierenden Portfolios sind aktiven Fonds sehr ähnlich, obwohl sie wie Indexfonds zusammengestellt werden.

Was spricht Ihrer Meinung nach dafür, mit ETFs in Themen zu investieren?

Moufti: Der Wachstumsschub bei thematischen Anlagen wirkt sich auch positiv auf den Zugang zu diesen Produkten aus. Heute müssen sich Anleger am Markt zwischen einer Fülle von Möglichkeiten in einer Vielzahl von Sektoren entscheiden. Mit Blick auf Nachhaltigkeit kann es teilweise fast unmöglich erscheinen, den Zusammenhang zwischen Anlageoptionen und der realen Welt herzustellen.

Themen-ETFs sind für Anleger hingegen leicht zugänglich, und die Chancen, auf die sie zielen, sind klar und deutlich. Viele thematische iShares Fonds sind zudem eng mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung verknüpft. Die Zielsetzungen von Themen-ETFs sind besonders eingängig und gut verständlich. Wenn Kunden sich für dieses Angebot entscheiden, profitieren sie zudem von einem geringeren aktienspezifischen Risiko dieser diversifizierten Indexprodukte. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt: Wenn Anleger einen leichteren Zugang zu einem Produkt haben und die Chancen, die es bietet, besser verstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie langfristig investiert bleiben. Für die Altersvorsorge ist das letztlich der Punkt, der zählt.

Fünf Megatrends, an denen sich die thematischen Fonds von iShares orientieren

Quelle: BlackRock

Mehr über Themen-ETFs erfahren Sie unter iShares Anlagethemen