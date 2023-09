Themenfonds sind einer der großen Trends der vergangenen Jahre. Einer Studie der Ratingagentur Scope zufolge sind derzeit 281 monothematische Aktienfonds (inklusive ETFs) in Deutschland erhältlich. Weiterhin gibt es 150 Themenfonds, die in mehrere Trends investieren. Laut Scope sind in Themenfonds 119 Milliarden Euro investiert, das Wachstum über drei Jahre liegt bei 45 Prozent.

Doch es stellt sich die Frage: Lohnt sich das Investment in Themenfonds?

Viele Themenfonds hinter MSCI World

Die Antwort ist komplex. Die Scope-Studie zeigt, dass nur zwei Themenbereiche den MSCI World Index in den letzten 12 Monaten schlagen konnten. Zieht man den Betrachtungszeitraum auf 3 Jahre, bleibt sogar nur ein Sektor übrig.

Die meisten anderen Themen-Investments hinken dem breiten Markt hinterher. Teils liegt die Performance 14,6 Prozentpunkte hinter dem MSCI World.

Trotz der gemischten Performance können Themenfonds als sogenannte "Satelliten-Investments" sinnvoll sein. Anleger können ihrem Portfolio dadurch eine persönliche Note verleihen und gleichzeitig die Diversifikation erhöhen. Sie bieten die Chance auf hohe Renditen in speziellen Marktsegmenten, bergen jedoch auch das Risiko unterdurchschnittlicher Performance. Anleger sollten daher nicht nur den Hype, sondern auch die Substanz hinter den Themenfonds sorgfältig prüfen.