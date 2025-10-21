Von Verteidigung bis KI: Ladi Williams erklärt im Interview, warum manche Themen gleich fünf verschiedene Indizes bekommen und welche Megatrends in den Startlöchern stehen.

Ladi Williams: „Im Bereich der KI ist die Wertschöpfungskette sehr breit. Die Kunst liegt darin, sinnvolle Angebote zu schaffen.“

DAS INVESTMENT: Herr Williams, thematische ETFs boomen. Wie entscheidet Stoxx, welches Thema einen eigenen Index verdient?

Ladi Williams: Bei der Index-Entwicklung steht zu Beginn des Prozesses immer die makroökonomische Analyse. Unser Ziel ist es zu verstehen, was die zentralen Treiber eines Themas sind und wie wir diesen Trend am besten erfassen können. Das ist natürlich kein Fließbandansatz – wir lancieren nicht wahllos neue Indizes. Nach über zehn Jahren Erfahrung und mehr als 60 neuen Themen-Indizes wissen wir, dass eine fundierte Analyse der Schlüssel zu erfolgreichem Index-Design ist.

Können Sie das an einem aktuellen Beispiel erläutern?

Williams: Nehmen Sie das Thema Verteidigung. Dieses Jahr erleben wir eine große Nachfrage nach Indizes, die dieses Thema abdecken. Der Auslöser war Donald Trumps Ankündigung, dass die USA die europäischen Verteidigungsausgaben nicht mehr wie bisher subventionieren werden. Das hat in der EU die Diskussionen beschleunigt, wie man das eigene Verteidigungsbudget erhöhen kann. Unter anderem werden im Rahmen des „EU-Rearm-Plans“ bis 2030 bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert und neue Nato-Ziele definiert – erstmals haben alle Mitglieder die 2-Prozent-Marke des BIP erreicht, zukünftig sollen sogar 5 Prozent für Verteidigungsausgaben vorgesehen werden.

Sie haben gleich fünf verschiedene Verteidigungsindizes entwickelt. Warum so viele?

Williams: Innerhalb einzelner Themenfelder bringen Kunden ihre eigenen Vorstellungen ein, um ein differenziertes Produkt auf den Markt zu bringen. Die Gestaltung eines Index umfasst zahlreiche Aspekte, von der Definition des Themas über die Auswahl der Datensätze und Gewichtungsmethoden bis hin zu Aktienobergrenzen, die wir in unseren Methodiken berücksichtigen. Wir nutzen sowohl umsatz- als auch patentbasierte Taxonomien, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Gibt es Unternehmen, die innerhalb des Rüstungssegments herausstechen?

Williams: Die „Defense 8“! Unsere Quant-Kollegen haben festgestellt, dass acht Unternehmen seit Jahresbeginn den Großteil der Performance im europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor erzielt haben. Anders als die „Magnificent Seven“ in den USA sind diese acht Firmen aber nicht so dominant in breiter gefassten Benchmarks repräsentiert. Es war sehr interessant zu sehen, dass diese acht Unternehmen so viel zur Gesamtperformance beitragen.

Wie wählen Sie generell die richtigen Unternehmen für Ihre Themen-Indizes aus?

Williams: Wir nutzen das Stoxx Thematic Framework, das auf der Diffusionstheorie für Innovationen basiert. Jedes Thema durchläuft vier Phasen: Ideenfindung, Innovation, Kommerzialisierung und Marktreife. In der ersten Phase prüfen Unternehmen neue Konzepte. In der Innovationsphase gibt es messbare Aktivitäten – Patente sind hier ein robuster Frühindikator. In der Kommerzialisierungsphase ziehen wir Umsätze heran, die Unternehmen durch neue Produkte generieren. Die letzte Phase ist erreicht, wenn aus einem Thema ein etablierter Sektor geworden ist.

Wie hilft Ihnen dieses Framework konkret?

Williams: Dieser Ansatz ermöglicht uns, Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Nicht jedes Thema entwickelt sich linear, oft befinden sich Unterthemen in unterschiedlichen Phasen. Bei manchen Indizes kombinieren wir Patent- und Umsatzdaten für die Auswahl der Indexkomponenten. So bekommen Investoren ein diversifiziertes Portfolio: innovative Pioniere neben etablierten Marktführern.

Bei künstlicher Intelligenz haben Sie ebenfalls fünf verschiedene Indizes aufgelegt.

Williams: Der KI-Bereich ist extrem vielschichtig. Es gibt die Infrastruktur-Seite – wenn man so will, die Schaufeln und Spitzhacken des „KI-Goldrausches“: Halbleiterchips, Rechenzentren, Cloud Computing. Und es gibt Unternehmen, die KI nutzen, um ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Beide Bereiche sind investierbar, sie unterscheiden sich allerdings grundsätzlich.

Deshalb haben wir einen reinen Infrastruktur-Index, einen für KI-Anwender, einen patentbasierten für Innovatoren, einen für Marktführer nach Umsatz und einen breiteren KI-Index entwickelt. Wir sehen Interesse für alle fünf Varianten – Investoren haben nun mal unterschiedliche Bedürfnisse.

Besteht nicht die Gefahr der Überfragmentierung des Marktes?

Williams: Solange wir zeigen können, dass jeder Index unterschiedliche Unternehmen erfasst und einen eigenen Ansatz verfolgt, sehe ich bezüglich einer Überfragmentierung keine Gefahr. Im Bereich der KI ist die Wertschöpfungskette sehr breit. Die Kunst liegt darin, sinnvolle Angebote zu schaffen.

Wie arbeiten Sie mit ETF-Anbietern zusammen?

Williams: Sehr partnerschaftlich. Wir verfolgen keinen „Friss oder stirb“-Ansatz. „Customization“ ist zentral für unsere Philosophie – wir entwickeln neue Indizes, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Diese Flexibilität hat uns geholfen, ein führender Anbieter im Bereich von Themen-Indizes zu werden, mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Milliarden Euro.

Welche Themen sehen Sie als nächste große Trends?

Williams: Wir beobachten ein Thema, das unter verschiedenen Namen läuft: Autonomie, Souveränität, Eigenständigkeit oder Autarkie. Im Kern geht es darum, wie Regionen widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Spannungen und weniger abhängig von globalen Lieferketten werden können. Die globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen treiben diesen Trend voran.

Im IT-Bereich sehe ich Potenzial bei Quantencomputing. Mit verbesserten Datensätzen, die uns zur Verfügung stehen, können wir solche Themen jetzt besser erfassen als noch vor einigen Jahren.

Nach über einem Jahrzehnt im Geschäft – was ist Ihre wichtigste Erkenntnis?

Williams: Der Bereich der Themen-ETFs ist schnelllebig, ständig entstehen neue Themen und bestehende entwickeln sich weiter. Erfolg kommt von der Qualität unserer Analysen, unserer Innovationsfähigkeit und der engen Zusammenarbeit mit Kunden. Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen – und genau darauf einzugehen, das macht den Unterschied.