Für Themen-ETFs in Europa war 2023 ein Jahr der Kontraste. Die ETFs, die sich auf spezifische Themen oder Branchentrends konzentrieren, erlebten im vergangenen Jahr sowohl bedeutende Zuflüsse als auch spürbare Abflüsse in verschiedenen Sektoren. Das zeigt eine Erhebung von Ark Invest Europa, zuvor Rize ETF.

Insgesamt war es jedoch ein gutes Jahr für die Branche: 2023 wurden der Erhebung zufolge insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar an Neugeldern eingesammelt. Wir stellen die wichtigsten Trends und Ergebnisse der Themen-ETF-Untersuchung des Jahres 2023 vor.

Roboter und KI an der Spitze: Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen der Technologie, insbesondere der Robotik, Automatisierung und Künstlichen Intelligenz (KI). Mit Zuflüssen von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, was 65 Prozent aller Neugelder des Jahres 2023 in Themen-ETFs entspricht, dominierte dieses Thema klar den Markt.

Umweltthemen im Fokus: Ein weiterer signifikanter Trend war das verstärkte Interesse an Umwelt- und Klima-ETFs. Besonders auffällig war hierbei die Präferenz der Anleger für breit gefächerte Umweltthemen, die den grünen Wandel in seiner Gesamtheit abbilden, im Gegensatz zu spezialisierteren Themen. 2023 flossen 105 Millionen US-Dollar in globale Klima- und Umwelt-ETFs. Das deutet darauf hin, dass Investoren eine ganzheitlichere Perspektive auf ökologische Transformationen bevorzugen.

Luxusgüter und Kreislaufwirtschaft: Auch Luxusgüter-ETFs erlebten mit Netto-Zuflüssen von 206 Millionen US-Dollar insgesamt ein erfolgreiches Jahr. Der Großteil der Zuflüsse erfolgte jedoch im Anschluss an das Reopening Chinas, also die Öffnung der Wirtschaft nach den harten Corona-Einschränkungen der Vorjahre. Danach ebbte die Dynamik der ETFs jedoch spürbar ab. Auf der Gewinnerseite stehen auch ETFs mit Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft, hier handelt es sich den Auswertungen von Ark Invest zufolge jedoch um einen einzelnen Trade.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Abflüsse in spezifischen Sektoren: Auf der anderen Seite standen thematische Bereiche, die deutliche Kapitalabflüsse verzeichneten. Dies betraf vor allem ETFs im Bereich Saubere Energie (siehe: Der Absturz des iShares Global Clean Energy ETF), Infrastruktur und Cybersicherheit. Themen-ETFs mit dem Schwerpunkt Saubere Energie verzeichneten 2023 Abflüsse in Höhe von 694 Millionen US-Dollar. Bei Infrastruktur beträgt das Jahresminus 550 Millionen US-Dollar.

Während bei Sauberer Energie und Infrastruktur eine geringere Wertentwicklung als möglicher Grund für die Abflüsse angesehen wird, zeigten die Cybersicherheits-ETFs trotz Abflüssen in Höhe von 507 Millionen US-Dollar eine gute Performance. Hier scheint es, als ob Investoren teilweise Gewinne mitnahmen, insbesondere jene, die im Vorjahr signifikant investiert hatten.

Hier sehen Sie die gesamte Auswertung mit den größten Gewinnern und Verlierern der Themen-ETF-Sektoren im Jahr 2023: