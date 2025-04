Wachablösung bei den Themen-ETFs - Dieser Sektor überholt Tech

Nach den volatilen Wochen durch die Trump'schen Zollankündigungen herrscht weiterhin Unsicherheit an den weltweiten Börsen. Bei den Themen-ETFs war zuletzt ein reges Treiben zu beobachten. Insbesondere der Technologiesektor hatte mit erheblichen Verkäufen zu kämpfen, während ein anderer Sektor zulegen konnte.

Machtwechsel bei Themen-ETFs

Lange Zeit dominierte der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN: IE00BGV5VN51) das Segment der Themen-ETFs. Der Technologie-Fonds hatte besonders in den vergangenen zwei Jahren vom KI-Boom profitiert. Mit einem Fondsvolumen von 3,61 Milliarden Euro liegt dieser ETF Ende April jedoch nur noch auf Platz 2 der volumenreichsten Themen-ETFs.

Neuer Spitzenreiter ist der Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5), der mit einem Fondsvermögen von 4,4 Milliarden Euro den bisherigen Marktführer deutlich übertrifft. Dieser Wechsel an der Spitze spiegelt die aktuellen geopolitischen Spannungen und die verstärkte Aufmerksamkeit für den Verteidigungssektor wider.

Vaneck Defense ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 31.03.2023

31.03.2023 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: VanEck Asset Management B.V.

VanEck Asset Management B.V. ISIN: IE000YYE6WK5

IE000YYE6WK5 Maximal Drawdown seit Auflage: 11,85%

11,85% Performance YTD: 18,81%

18,81% Performance 1 Jahr: 50,32%

50,32% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,59

3,59 Sum. lfd. Kosten: 0,58%

0,58% Volatilität 1 Jahr: 11,37%

11,37% Volumen in Mio. EUR: 2535

Das steigende Interesse an Verteidigungswerten zeigt sich auch bei anderen Anbietern. So konnte der erst am 4. März 2025 aufgelegte Wisdomtree Europe Defence ETF in weniger als 50 Tagen rund 1,2 Milliarden Euro einsammeln – eine beachtliche Summe für einen thematischen ETF mit europäischem Fokus.

