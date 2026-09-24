Welche Fehler Anleger bei Themenfonds vermeiden sollten
Wasser oder Robotik statt Deutschland oder Europa: Wer in Themenfonds investiert, kauft keine Region und keine Branche, sondern eine Entwicklung, die über Jahrzehnte anhalten soll. Doch wie entsteht eigentlich ein Themenfonds? Und woran erkennt man, ob hinter einem Thema wirklich ein langfristiger Trend steckt oder nur ein kurzer Hype?
Das erklärt Walter Liebe in der neuen Folge von „Expedition Investment“ mit Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner. Liebe ist Deutschlandchef des Schweizer Asset Managers Pictet, der sich seit mehr als 30 Jahren auf Themenfonds spezialisiert hat.
Doch nicht jedes vermeintliche Thema hält, was es verspricht: Liebe nennt im Gespräch mehrere Beispiele, die schnell wieder vom Markt verschwanden – und erklärt, wie Pictet selbst ein Thema wie zum Beispiel Robotik über Jahre hinweg geprüft und geschärft hat, bevor der passende Fonds an den Start ging.
Außerdem verrät er, wie Anleger einen seriösen Themenfonds von einem kurzlebigen Modetrend unterscheiden und welchen Platz ein solches Produkt im eigenen Depot überhaupt einnehmen sollte.
Fragen, Themenwünsche oder einfach nur Feedback? Schreiben Sie eine E-Mail an [email protected].
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Disclaimer:
Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.