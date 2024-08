Expedition Investment Podcast | Folge 4 Themen-ETFs? Benjamin Schliebener verrät seine persönliche Portfolio-Strategie

Investieren in Nachhaltigkeit? Bringt das auch Rendite oder beruhigt das nur das Gewissen? In der vierten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2" geht es um „Zukunft oder Hype? So erkennst du aussichtsreiche Themen-Investments". Mit dabei: Benjamin Schliebener („Investieren mit Ben").

© mjnt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Auf der Suche nach der richtigen Strategie beim Investieren gibt es bekanntlich viele verschiedene Ansätze. Themen-ETFs, etwa zu Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Cloud-Technologie oder digitale Disruption, sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Viele Anleger fragen sich: Lohnt es sich, ausschließlich in Themen-ETFs zu investieren oder wie sollten sie strategisch ins Portfolio integriert werden?

Auf der Suche nach der richtigen Strategie beim Investieren gibt es bekanntlich viele verschiedene Ansätze. Themen-ETFs, etwa zu Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Cloud-Technologie oder digitale Disruption, sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Viele Anleger fragen sich: Lohnt es sich, ausschließlich in Themen-ETFs zu investieren, oder wie sollten sie strategisch ins Portfolio integriert werden? Ein großer Vorteil von Themen-ETFs ist die Möglichkeit, gezielt in spezifische Sektoren zu investieren, die als vielversprechend angesehen werden. Anleger können von aufkommenden Trends oder Megatrends profitieren und so ihr Portfolio strategisch ausrichten. Zudem bieten Themen-ETFs eine gewisse Diversifikation innerhalb des gewählten Themas, da sie in mehrere Unternehmen aus diesem Sektor investieren. Dies kann das Risiko im Vergleich zu Einzelaktien reduzieren.

Themen-ETFs sind zudem sehr zugänglich und handelbar. Sie können wie Aktien an Börsen gehandelt werden, was sie besonders flexibel macht. Anleger können während der Börsenöffnungszeiten jederzeit kaufen und verkaufen. Außerdem sind ETFs im Allgemeinen kosteneffizienter als aktiv gemanagte Fonds, was zu niedrigeren Verwaltungskosten führt. Die Transparenz ist ein weiterer Vorteil, da Anleger regelmäßig Informationen darüber erhalten, welche Unternehmen im ETF enthalten sind und wie die Gewichtung aussieht. „Ich denke, Themen-ETFs können eine super Möglichkeit sein, Leute von der Börse zu begeistern, die noch nicht so drin sind, weil man sich oft unter einem Thema mehr vorstellen kann, als ich investiere jetzt in die ganze Welt", sagt Benjamin Schliebener. „Man sollte dann aber schauen, dass die Strategie, die dem Ganzen im Kern zugrunde liegt, doch irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt ist, damit man kein Klumpenrisiko hat, vielleicht eine schlechte Erfahrung macht – und wieder schnell von der Börse verschwindet."

Risiken & Chancen: Für wen sind Themen-ETFs geeignet?

Themen-ETFs bieten im Vergleich zu breit diversifizierten ETFs weniger Diversifikation und konzentrieren sich stark auf spezifische Sektoren. Dies kann zu einem höheren Klumpenrisiko führen, insbesondere wenn sich die gewählten Sektoren negativ entwickeln. Themen-ETFs, die in sehr spezialisierte oder aufkommende Märkte investieren, können zudem volatiler und riskanter sein. In Bezug auf die Kosten können Themen-ETFs höhere Verwaltungsgebühren haben als breit diversifizierte ETFs. Zusätzlich können durch häufigeres Handeln weitere Handelskosten entstehen. Die langfristige Performance von Themen-ETFs ist oft ungewiss, da Themen, die kurzfristig im Trend liegen, nicht zwangsläufig langfristig erfolgreich sein müssen. Es besteht das Risiko, in eine kurzfristige Modeerscheinung zu investieren, die sich nicht langfristig bewährt.

Trotzdem bieten Themen-ETFs eine attraktive Möglichkeit, gezielt in bestimmte Trends und Sektoren zu investieren und von deren Wachstum zu profitieren. Sie kombinieren die Vorteile von Diversifikation und einfacher Handelbarkeit mit den Chancen spezifischer Marktsegmente. Allerdings sollten Anleger sich der Risiken und potenziellen Kosten bewusst sein und Themen-ETFs als Teil eines gut diversifizierten Portfolios betrachten. Eine gründliche Recherche und eine klare Anlagestrategie sind entscheidend, um die Vorzüge von Themen-ETFs optimal zu nutzen.

In der vierten Folge von „Expedition Investment" werden die wichtigsten Fragen geklärt:

1. Anleihen-ETFs, Dividenden-ETFs und Faktor-ETFs: Warum kann es sich lohnen, in spezialisierte Strategien zu investieren?

2. Anleihen-ETFs: Warum sind die plötzlich so beliebt?

3. Themen-ETFs: Investieren in Wasser? Wie geht das?

4. Welches sind die beliebtesten Themen-ETFs?

5. Wann ist das beste Timing, um in Themen-ETFs zu investieren?

Auf der Sucher nach Antworten, bekommen Birte und Martin in dieser Folge wieder kompetente Unterstützung von:

Benjamin Schliebener: Ben ist seit 2020 als Content Creator mit über 100.000 Followern auf Social Media aktiv. Sein Schwerpunkt liegt auf Finanzbildungsinhalten rund um das Investieren. Die Leidenschaft für Börsenthemen begann dabei 2015 mit dem dualen Studium bei einer Bank. Seit dem Start seines Kanals „Investieren mit Ben” im April 2020 hat Ben über 1.300 Videos zu Finanzinhalten produziert und Millionen von Menschen erreicht. Neben seiner Tätigkeit als Content Creator berät Ben inzwischen Banken und Finanzdienstleister dabei, ihre eigene digitale Präsenz auszubauen und komplexe Finanzinhalte einfach zu kommunizieren. Er konzentriert sich hauptsächlich darauf, sein Publikum zu ermutigen, in diversifizierte ETFs zu investieren und befürwortet einen konservativen und gut informierten Ansatz in Bezug auf persönliche Finanzen​.

Hier geht es zur vierten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2":

Die zweite Staffel von „Expedition Investment" wird gesponsert von Xtrackers by DWS und MorgenFund.