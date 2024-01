Herr Dudding, Sie betreuen seit zehn Jahren den CT (Lux) Global Focus, einen globalen Aktienfonds. In dieser Zeit konnten Sie den Referenzindex schlagen und der Fonds steht auch in seiner Vergleichsgruppe sehr gut da. Was ist das Geheimnis?

Dave Dudding: Wir haben ein herausragendes weltweites Team von Aktienanalysten. Und in den vergangenen fünf Jahren hat mich mein Co-Manager, Alex Lee, sehr unterstützt. Ich denke, das Team macht den Unterschied. Wichtig ist auch die Fähigkeit, etwas Druck rauszunehmen und mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zu investieren. Dadurch können wir uns wirklich auf die Unternehmen konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie mittelfristig in einer noch stärkeren Position sein werden als heute.

Ihr Portfolio enthält 30 bis 50 Aktien und die zehn größten Positionen können bis zu 50 Prozent des Fonds ausmachen. Warum diese hohe Konzentration?

Dudding: Wir wollen diversifiziert sein. Vor allem aber halte ich es für einfacher, eine gute Performance zu erzielen, wenn man die Aktien, in die man investiert, wirklich versteht. Wir haben alle nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Daher konzentrieren wir uns lieber auf einige wenige Aktien, die wir gut kennen und deren Performancetreiber wir unserer Ansicht nach verstehen, anstatt unser Kapital sehr breit zu streuen.

Unsere Kunden fragen uns, wie aktiv dieser Fonds gemanagt wird. Könnten Sie ein Beispiel für eine Aktie nennen, die unter den zehn größten Fondspositionen war, aber aus den Top 10 herausgefallen und anschließend wieder aufgestiegen ist?

Dudding: Eine Aktie, bei der ich mir nicht sicher war, ob sie zu den Top 10 gehörte oder nicht, die aber auf jeden Fall ein nennenswertes Gewicht hatte, haben wir im Laufe des Jahres 2022 oder sogar gegen Ende 2021 verkauft: NVIDIA. Es ist ein fantastisches Unternehmen und wir wussten, dass KI ein Wachstumstreiber sein würde. Zu der Zeit drehte sich aber alles um Gaming und Krypto und beides sind sehr zyklische Geschäftsfelder.

Daher verkauften wir unsere Position in NVIDIA, bevor wir gegen Ende 2023 wieder einstiegen, was sich als fantastischer Zeitpunkt für ein erneutes Engagement in der Aktie erwiesen hat. Hinter dem Unternehmen liegt ein enorm erfolgreiches Jahr. Wir halten die Aktie also wieder, aber obwohl die mittelfristigen Aussichten für NVIDIA unserer Ansicht nach ziemlich gut sind, müssen wir uns darüber im Klaren sein: Die Märkte können sowohl nach oben als auch nach unten überreagieren. Im Idealfall würden wir die Titel in unserem Portfolio gerne über viele Jahre hinweg halten, aber einige von ihnen sind sehr volatil, und das eröffnet Chancen.

Eine andere Frage, die uns häufig gestellt wird, lautet: Was halten Sie vom thematischen Investieren, über das aktuell so viel geredet wird?

Dudding: Wir sind an sich keine Fans des thematischen Investierens. Das heißt nicht, dass keine Themen in unserem Portfolio zu finden sind, sondern nur, dass diese Themen ein Ergebnis der Titelauswahl sind – wir halten keine Aktien, weil wir ein Thema interessant finden. Wir sind zum Beispiel vom langfristigen Potenzial der Elektrifizierung überzeugt, die wir für einen hervorragenden Ansatz halten, um das Problem der globalen Erwärmung zumindest zu mindern, wenn auch nicht zu lösen. Die Welt muss von fossilen Brennstoffen auf E-Fahrzeuge und Strom als Kraftstoffquelle umstellen. Aber wir kaufen keine Aktien, nur weil sie zu einem Thema passen.

Wir sind auch der Meinung, dass Asien eine immer wichtigere Rolle in der Weltwirtschaft spielt, weil seine Bevölkerung wächst und der Wohlstand in den dortigen Ländern steigt. Trotzdem müssen wir deshalb nicht unbedingt viele asiatische Unternehmen in unserem Portfolio haben. Wir beurteilen jedes Unternehmen für sich. Wir sind bei Themen vorsichtig, weil man schnell zu viel bezahlt, wenn man sich vom Hype um bestimmte Themen anstecken lässt. Es ist viel besser, jede einzelne Anlagethese für sich zu prüfen und dann zu entscheiden.

Sie haben mehrere Technologie-Titel im Portfolio des CT (Lux) Global Focus Fund. Sind Sie ein Technikfan?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Dudding: Wir gehen davon aus, dass der Anteil der Unternehmensausgaben für Technologie am BIP in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter steigen wird: Die Ausgaben für Technologie sind einer der wichtigsten Treiber des Produktivitätswachstums. Und damit wächst auch der Wohlstand. Aber noch einmal: Wir investieren nicht in Technologieaktien, weil es Technologieaktien sind. Wir investieren in einzelne Unternehmen. Das wohl Wichtigste für uns ist, dass es viele Unternehmen gibt, die nicht dem Tech-Sektor zugerechnet werden, Technologie aber auf wirklich großartige Weise nutzen – zum Beispiel, um die Abläufe im Backoffice effizienter zu gestalten oder, im Fall eines Konsumgüterunternehmens, den Vertrieb zu optimieren. Das sind die Unternehmen, an denen wir besonders interessiert sind.

Wie ist, dies als letzte Frage, Ihr Ausblick und wie sind Sie positioniert?

Dudding: Ich glaube mich zu erinnern, dass John Pierpont Morgan einmal auf die Frage, was er von den Märkten erwarte, zur Antwort gab, dass sie schwanken werden. Eine bessere Antwort habe ich auch nicht. Unser Portfolio besteht aus vielen Unternehmen, die ihre besten Zeiten noch vor sich haben und aus unterschiedlichen Gründen weiter wachsen werden.

Ich bin ein langfristiger Optimist – ein sehr langfristiger Optimist. Zum kurz- und mittelfristigen Ausblick, zumindest zum kurzfristigen, kann ich schwerlich etwas sagen. Ich versuche, längerfristig zu denken und mir nicht zu viele Gedanken über die Gegenwart zu machen. Wer weiß, was die kurzfristige Zukunft bringen wird. Anders der Ausblick für die nächsten drei Jahre: Da bin ich ziemlich optimistisch.