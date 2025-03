Pictet-Security Strategie: Sicherheit als Investment

In einer Welt zunehmender Bedrohungen gewinnt das Thema Sicherheit nicht nur gesellschaftlich, sondern auch an den Finanzmärkten immer mehr an Bedeutung. Die Pictet-Security Strategie, die bewusst auf Investitionen in Waffen oder militärische Vertragsverhältnisse verzichtet, bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, vom wachsenden Sicherheitsmarkt zu profitieren – und das mit gutem Erfolg.

Ein breiter Themenansatz mit starken Fundamentaldaten

Lara Lorenz

Im kürzlich abgehaltenen Webinar „Pictet AM-Pictet-Security Strategie – zeitlos attraktiv auch ohne Rüstung“ gaben Lara Lorenz (Investment Advisor) und Simon Frank, CFA, CAIA (Senior Investment Advisor), tiefe Einblicke in die strategischen Leitlinien und Erfolgsgeheimnisse des Fonds. Pictet Asset Management, ein Vermögensverwalter, der seit 1995 Themenfonds auflegt und mittlerweile 17 Anlagestrategien mit einem Volumen von derzeit 71 Milliarden US-Dollar in thematischen Trends verwaltet, setzt bei der Security-Strategie auf einen bewusst breit gefassten Ansatz.

Dieser breite Themenansatz sorgt dafür, dass der Fonds langfristig Alpha generieren kann, bei vergleichsweise moderaten Schwankungen. Anders als reine Cybersecurity-Fonds oder IT-Sicherheitsfonds deckt die Strategie verschiedene Dimensionen des Sicherheitsthemas ab.

So können Hersteller physischer und IT-basierter Produkte und Servicedienstleistungen dazu beitragen, die Integrität, Gesundheit, Sicherheit und den Schutz von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen zu bewahren. Physische Sicherheitsprodukte (Transportsicherheit, Zugangskontrolle, Gesundheit-, Lebensmittel- und Umweltsicherheit), IT-Sicherheit (Endgerätesicherheit, Netzwerküberwachung, Biometrie, Identifikationslösungen) und Sicherheitsdienstleistungen (Wachdienste und Personenschutz, Sicherheit elektronischer Zahlungen, Prüfung und Kontrolle) bilden zusammen einen Markt, der weltweit Gesamtumsätze von mehr als 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr umfasst.

Wachstum deutlich über dem globalen BIP

Simon Frank

Besonders beeindruckend sind die fundamentalen Kennzahlen des Anlageuniversums: Mit einem durchschnittlichen Wachstum von knapp 8 Prozent liegen die Sektoren unter dem Oberbegriff „Sicherheit“ deutlich über dem globalen BIP-Wachstum von 3,5 Prozent. Die im Fonds vertretenen Unternehmen überzeugen zudem mit einer durchschnittlichen Ebit-Marge von 24 Prozent – ein Zeichen für hohe Profitabilität und Preissetzungsmacht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die globale Ausrichtung des Portfolios. Während die meisten Unternehmen in Nordamerika börsennotiert sind, erzielt die Pictet-Security Strategie einen erheblichen Teil ihrer Umsätze in Europa, Asien und den Schwellenländern.

Sieben Megatrends als treibende Kraft

Das Fondsmanagement hat sieben Megatrends identifiziert, die das Thema Sicherheit langfristig unterstützen und dem Fonds Rückenwind geben: Virtualisierung und Dematerialisierung, KI und Rechenleistung, stärkere Verflechtungen, geopolitische Spannungen, Urbanisierung, Dienstleistungsökonomie sowie wachsende Unterschiede. Diese strukturellen Trends sorgen dafür, dass Sicherheit im Alltag eine immer wichtigere Rolle spielt – sei es im privaten, öffentlichen oder unternehmerischen Umfeld.

Starke Performance auch ohne die „Glorreichen Sieben“

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Wie hat sich der Fonds in den vergangenen Jahren entwickelt? Während 2022 ein kompliziertes Jahr mit Korrekturen bei Wachstumswerten und IT-Sektoren war, konnte die Pictet-Security Strategie 2024 trotz des Fehlens der „Glorreichen Sieben“ (die großen US-Technologiewerte) im Portfolio mit einem Plus von 21,05 Prozent eine sehr gute Performance erzielen. Seit Auflage in 2006 beläuft sich die durchschnittliche jährliche Rendite auf 9,64 Prozent – bei einer Volatilität von 15,26 Prozent, die damit nur leicht über dem MSCI AC World NR EUR liegt (13,34 Prozent).

Die Fondsmanager betonen, dass die Endmärkte im Sicherheitsbereich weniger zyklisch sind als andere Sektoren, was für mehr Stabilität in verschiedenen Marktphasen sorgen kann. Zudem heben sich die Unternehmen – zu denen beispielsweise der Immobilien-REIT Equinix, der Wasserdienstleister Ecolab oder das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto gehören – mit einer starken Finanzlage ab, die sich aus hohen Markteintrittsbarrieren und einer Premium-Preisgestaltung ergeben: Sie verfügen folglich über starke operative Margen, hohe Cashflows und solide Bilanzen.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten Lorenz und Frank eine Fortsetzung des positiven Trends, wobei sinkende Zinsen zusätzlich positiv für Aktien im Portfolio wirken dürften.

Attraktive Alternative zum aktuellen Waffen-Hype

Im aktuellen geopolitischen Umfeld erleben Rüstungsaktien einen regelrechten Hype. Die Experten von Pictet Asset Management ziehen hier Parallelen zum früheren Nachhaltigkeitsboom und warnen, dass der Markt bereits viel eingepreist habe – so sei beispielsweise Rheinmetall mit einem KGV von 40 mittlerweile höher bewertet als Nvidia (KGV: 25).

Für Anleger, die mit ruhigem Gewissen in Sicherheit investieren möchten, bietet die breite Themenstrategie von Pictet Asset Management eine überzeugende Alternative. Der aktive Managementansatz, den der Vermögensverwalter seit 1995 bei Themenfonds verfolgt, wird als ausschlaggebender Erfolgsfaktor für langfristig gute Renditen hervorgehoben.

Fazit: Zeitlos attraktive Anlagestrategie

Die Pictet-Security Strategie kann durch ihren breiten, ethisch verantwortungsvollen Ansatz überzeugen, der bewusst auf Rüstungsinvestments verzichtet und dennoch vom wachsenden Sicherheitsmarkt profitiert. Mit überdurchschnittlichem Wachstum, hohen Margen und globaler Diversifikation bietet der Fonds Anlegern eine zeitlos attraktive Möglichkeit, an einem der wichtigsten Zukunftsthemen teilzuhaben – und das mit niedrigerer Volatilität als reine Technologie- oder Cybersecurity-Fonds.

Lara Lorenz und Simon Frank wiesen im Webinar darauf hin, dass auch 2025 für die Unternehmen im Portfolio fundamental ein weiteres solides, wachstumsstarkes Jahr werden könnte, da die Endmärkte vergleichsweise weniger konjunktursensitiv sind, die Preissetzungsmacht bei vielen Firmen hoch ist und tendenziell sinkende Zinsen positive Auswirkungen haben sollten.