Bei Markus Lanz Theo Waigel rechnet mit Erhöhung der Arbeitszeit

Um die Kosten, die durch den demografischen Wandel entstehen, aufzufangen, hält CSU-Politiker Theo Waigel eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre für möglich – vielleicht sogar noch später. Details und Hintergründe verrät er im Gespräch mit Markus Lanz.

„Die jüngere Generation wird kleiner, so viele wachsen gar nicht nach. Wir alle werden mindestens zehn Jahre älter als unsere Eltern. Wer soll das finanzieren?“, fragt der ehemalige Bundesfinanzminister. „Entweder niedrigere Renten und Pensionen oder höhere Abgaben“, wirft er in die Runde. Doch beides sei schwierig. Daher fordert er eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit – zunächst auf 67 Jahre. In späteren Zeiten werde das „sogar noch über 67 hinausgehen müssen“.