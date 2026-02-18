Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es gibt Zahlen, die wirken klein und sind doch bedeutsam. 5,6 Prozent der deutschen Weinbaufläche bewirtschaften die Mitglieder des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, kurz VDP. Durch niedrigere Erträge aus Qualitätsgründen schrumpft der Anteil an der Gesamtproduktion sogar auf drei Prozent. „Ich mag diese Zahlen gern nennen“, sagt Theresa Olkus, seit sieben Jahren beim VDP und heute dessen Geschäftsführerin. „Sie machen bewusst, wie klein wir eigentlich vergleichsweise sind.“ Und doch prägt der VDP mit seinem Adler auf der Kapsel die öffentliche Wahrnehmung des deutschen Weins überproportional.

Exzellenz statt Elite

Olkus sitzt in Mainz, wo sie mit einem zehnköpfigen Team die Geschicke des Traditionsverbandes lenkt. 200 Winzerinnen und Winzer aus allen deutschen Anbaugebieten vereint der VDP – eine überschaubare Zahl, die seit Jahrzehnten stabil bleibt. „Seit 1990 gab es ungefähr 140 Zugänge und 100 Abgänge“, erklärt Olkus. Das System funktioniert: Null bis drei Betriebe werden pro Jahr aufgenommen, andere verlassen den Verband – freiwillig oder nach nicht bestandenen Prüfungen.

„Es ist nicht once you're in, always in“, stellt Olkus klar. Wer die Standards nicht hält, bekommt zunächst die Chance zur Verbesserung. „Aber natürlich ist auch da irgendwann die Geduld zu Ende von den anderen, die weiter voran marschieren wollen.“ Ein Versprechen sei der Adler auf der Flasche: handwerklich erzeugte Weine, meist von familiengeführten Betrieben, aus Bestlagen. Dieses Versprechen müsse eingehalten und kontrolliert werden.

Den Vorwurf der Elitarität weist sie zurück. „Was man früher mit dem Wort Elite verbunden hat, ist für mich eher eine Rolle der Orientierung, ein Kompass, eine Vorreiterrolle.“ Es gehe darum, einen Weg zu geben, den andere leichter gehen könnten. „Wir tun viel für den deutschen Wein insgesamt.“

Das burgundische Prinzip und seine Tücken

Die Diskussion um das vierstufige Klassifikationssystem des VDP – von Gutswein über Ortswein und Erste Lage bis zur Großen Lage – begleitet Olkus regelmäßig. Manche werfen dem Verband vor, die Etiketten durch Bürokratie komplizierter statt klarer gemacht zu haben. Olkus sieht das anders: „Die Verwirrung herrscht aus einer deutschen Weinvergangenheit, die alle Begriffe auf alles geschrieben hat.“

Der VDP-Ansatz sei es, Begriffe mit Qualität zu verbinden. „Bei uns gibt es die Entscheidung, dass eine Lage wirklich nur dann genannt wird, wenn sie entweder eine klassifizierte Erste oder eine Große Lage ist.“ Alle anderen Weine tragen keine Lagenbezeichnung. Im deutschen Weinsystem der Vergangenheit habe selbst ein „Weißherbst in der Literflasche mit Restsüße für vier Euro“ eine Lage getragen. „Ob er die tragen muss, wenn das dem System eigentlich entgegensteht, das mit Qualität verbunden wird?“

Regularien seien notwendig, findet Olkus – zumindest an der Spitze. „Ich bin der Überzeugung, dass man die Regularien gerne unten weit öffnen kann, aber oben müssen sie streng sein.“ Was hätte man davon, wenn man das oben weit öffnet und damit ein Anspruch verloren geht?

Die Preisfrage

In den vergangenen fünf Jahren haben immer mehr VDP-Weine die 50-Euro-Marke durchbrochen, manche auch die 100-Euro-Grenze. Wird deutscher Wein zum Luxusgut für eine schwindende Oberschicht? Olkus differenziert: Der durchschnittliche VDP-Gutswein liege bei etwa zwölf Euro. „Das hängt den durchschnittlichen deutschen Weinkäufer im Moment damit schon ab, aber das ist die Zukunftsrichtung.“

Entscheidend sei die Perspektive: 80 Prozent der VDP-Weine befänden sich im Gutswein- und Ortsweinsbereich, nicht in Erster oder Großer Lage. „Wenn fünf Prozent gerade mal Große Lage ausmachen und von diesen fünf Prozent nochmal ein Teil Prädikatsweine sind, dann ist das eine geringe Menge im deutschen Wein, aber auch im internationalen Wein.“

Für den Aufwand – Ertragsbegrenzung, Bewirtschaftung alter Kulturlandschaftsflächen, strenge Kontrollen – müsse sich die Spitze auch preislich abbilden. „Im internationalen Vergleich ist das nichts Ungewöhnliches.“ Gleichzeitig gebe es „ehrliche Qualität zu einem guten Preis“ für 14 oder 15 Euro, innerhalb und außerhalb des VDP.

Alkoholfrei? Nicht unsere Welt

Das Thema alkoholfreier Wein beschäftigt die Branche. Die junge Generation trinkt weniger, alkoholfreie Alternativen boomen. Für VDP-Betriebe spielt das Segment kaum eine Rolle. „Verrat wäre sehr hart formuliert“, sagt Olkus diplomatisch. „Es hat hauptsächlich damit zu tun, dass es eher eine geringe Rolle spielt.“

Die Prozesse zur Alkoholentfernung passten nicht zum handwerklichen Weinbau, den der VDP vertrete. „Es hat eigentlich doch eher mit einem Industrieprodukt zu tun.“ Alkoholfreie Alternativen hätten ihre Daseinsberechtigung – „Tees, Säfte und so weiter“. Aber für die geringe Menge aus anspruchsvollen Lagen werde das vorerst keine große Rolle spielen.

Von den Winzern selbst höre sie keine Begeisterung. „Selbst wenn sie es machen, sagen sie: Es gibt einen Markt, wir probieren es. Aber dass da große Identifikation stattfindet“ – das könne sie nicht erkennen.

Wenn Konsumenten weniger trinken, dafür an den wenigen Tagen „was Anspruchsvolleres, was Handwerklicheres, was mehr Tiefe hat“, sei das „vielleicht gar nicht die schlechteste Entwicklung“.

Klimawandel: Chance und Risiko

Die Frage nach dem Klimawandel beantwortet Olkus vorsichtig. „Ich tue mich schwer mit diesem Profitieren vom Klimawandel.“ Natürlich verändere sich das Klima, und damit die Bedingungen. „Wenn ich beobachte, wann wir früher in der Ernte waren und wann man heute in der Ernte ist – das ist schon enorm.“

Gleichzeitig nehmen die Extreme zu: Hagel, Trockenheit, Spätfrost. Trotzdem sei sie weit davon entfernt, schon jetzt über Alternativen zum Riesling nachzudenken. „Der Riesling hat so sehr seine Heimat in den Weinbauregionen hier.“ Man müsse Dinge anpassen – Lesezeitpunkte etwa –, aber die Veränderung verlaufe langsamer als die Diskussion darüber.

Anders sieht es beim Burgundersortiment aus. „Ich denke, dass wir langfristig Spitzenqualität in den Burgundersorten auf die Flasche bringen.“ An der Ahr, in Baden, Württemberg, Rheinhessen, der Pfalz – überall bewege sich etwas. „Das ist eine Identität, die wir schon haben und in der sich so viel bewegt und wo man international stolz sein kann.“

Frauen in der Weinwelt

Als junge Frau an der Spitze eines Traditionsverbandes erlebt Olkus die Branche als langsamer in Veränderungen als andere. „Mir ist völlig bewusst, dass man nicht unbedingt in der Überzahl ist als Frau, sondern dass du froh sein kannst, wenn auch noch eine andere da ist.“

Mehr als 50 Frauen gestalten im VDP mit – Tendenz steigend. „In den letzten paar Jahren und Jahrzehnten ist es üblicher geworden, dass auch die Tochter den Betrieb übernimmt.“ Olkus begrüßt die Entwicklung, hält aber auch fest: „Wenn es zum Produkt kommt – ein Wein von Frauen, der für Frauen gemacht wird –, darauf kommt es am Ende nicht wirklich an, sondern dass es das gute, ordentliche Produkt ist.“

Digital und Haptik

Die Balance zwischen digitaler Präsenz und der Haptik des Produkts sieht Olkus unproblematisch. „Für mich gehört das eindeutig zusammen, steht gar nicht im Widerspruch.“ Drohnenflüge über Steillagen bei Sonnenaufgang, die Geschichten der Menschen hinter den Weinen – all das gehöre zur Kommunikation. „Es gehört dazu, auch sowas bespielen zu können.“

Solange es nicht um „hoch künstliche-intelligenz-gesteuerte Maschinenprodukte“ gehe, sondern um mediale Aufmerksamkeit für handwerkliche Arbeit, sei das kein Problem.

Die Mission

Wenn Olkus in zehn Jahren auf ihre Zeit beim VDP zurückblickt, möchte sie an einem Ziel gemessen werden: „Dass wir geschafft haben, Kulturlandschaft, wie sie so einzigartig ist, voranzubringen und in die Zukunft zu treiben.“ Es gehe um Wertschöpfung, die es brauche, um Weinbau in Steillagen zu betreiben, "damit auch alle gut und fair davon leben können".

Die Vision ist konkret: Wenn sie ins Taubertal fährt, in den Ort, in dem sie aufgewachsen ist, und sich vorstellt, dass die „Wand von Weinbergen“ nicht mehr da ist – „das ist ein Bild, das will ich mir gar nicht ausmalen“. Es werde sicherlich weniger Fläche geben, „aber dass diese historisch und kulturell wertvollen Plätze, diese ikonischen Bilder, dass das alles erhalten ist“.

Und noch ein Wunsch bleibt: „Dass die Häufigkeit, bei der auch der Deutsche zu einem deutschen Wein greift, sich erhöht.“ In Skandinavien, in den Niederlanden stünden deutsche Spitzenweine selbstverständlich auf den Karten guter Restaurants. In Deutschland selbst sei das zu selten der Fall. „Das ist eher eine Unkenntnis als eine beabsichtigt internationale Griffrichtung.“

Mit Mitte 30 hat Theresa Olkus noch Zeit, diese Ziele zu erreichen. „Mal schauen, wie es dann ist, wenn ich 43 bin und darauf zurückgucke“, sagt sie zum Abschied. Ein Jahrzehnt, um 200 Individualisten auf Kurs zu halten und den deutschen Wein nach vorne zu bringen.