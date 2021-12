Thiemo Volkholz Capital Group erweitert Team in Frankfurt

Die vor 85 Jahren gegründete Capital Group hat erst im Februar 2015 seine Präsenz in Deutschland ausgebaut: Die neu eröffnete Niederlassung in Frankfurt wird von Henning Busch geleitet. Mit der Berufung von Thiemo Volkholz baut Capital Group jetzt ihre lokale Präsenz weiter aus. Ziel sei es, der wachsenden Bedeutung des deutschen Marktes Rechnung zu tragen.



Vor seinem Wechsel zur Capital Group war Volkholz für Mainfirst Asset Management tätig. Dort verantwortete er die Etablierung der Wholesale-Strategie in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie die Erschließung neuer Märkte - beispielsweise Skandinavien, Großbritannien und Frankreich. Bevor er 2011 zu Mainfirst kam, war Volkholz Client Manager bei J.P. Morgan.