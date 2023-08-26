Thilo Wolf Commerzbank holt ehemaligen Deutschland-Chef von BNY Mellon IM

Thilo Wolf verstärkt die Führungsebene der Commerzbank. Der ehemalige Deutschlandchef von BNY Mellon soll ein neues Kompetenz-Center im Bereich Asset Management Sales aufbauen.

Die Commerzbank hat ihre Führungsebene im Asset Management erweitert. Thilo Wolf, ehemaliger Deutschlandchef von BNY Mellon Investment Management, hat seit August die Position des globalen Leiters Vertrieb (Global Head of Distribution) übernommen. Dieser Schritt unterstreicht die Ambitionen der Commerzbank im Asset-Management-Sektor.

Commerzbank baut Asset Management aus

Wolf übernimmt der „Börsen-Zeitung“ zufolge bei der Commerzbank eine Schlüsselposition, in der er ein neues Kompetenz-Center im Bereich Asset Management Sales leiten wird. Seine Hauptaufgabe liegt darin, das bestehende Vertriebsteam der Commerzbank zu unterstützen und Asset-Management-Produkte an vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden zu vermarkten.

Die Commerzbank möchte ihre Vermögensverwaltung, insbesondere das aktive Asset Management, ausbauen. Das zeigte kürzlich die Ausgründung von Yellowfin. Das Team um Andreas Neumann konzentriert sich vor allem auf vermögende Kunden. Mit Yellowfin, an dem die Commerzbank mit 75,1 Prozent den Großteil der Anteile hält, will die Bank ihre Präsenz im Asset Management weiter ausbauen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Derzeit verwaltet die Commerzbank im Wealth Management rund 90 Milliarden Euro.

Thilo Wolf hat Führungserfahrung

Vor seinem Wechsel zur Commerzbank war Wolf viele Jahre beim US-amerikanischen Vermögensverwalter BNY Mellon tätig, wo er seit dem Jahr 2015 das Deutschlandgeschäft leitete. Aufgrund einer Restrukturierung, die zu einer Neuausrichtung des Deutschlandgeschäfts führte, verließ er Anfang des Jahres das Unternehmen.

Bevor Wolf Deutschland-Chef von BNY Mellon Investment Management wurde, war er von 2011 bis 2015 im Cross-Asset-Solutions-Team der französischen Société Générale tätig. Davor arbeitete er sieben Jahre bei HSBC Trinkaus & Burkhardt.