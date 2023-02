Asset Management Thilo Wolf verlässt BNY Mellon

Thilo Wolf war seit 2015 Deutschland-Chef des US-amerikanischen Asset Manager BNY Mellon. Nun verlässt er nach mehr als sieben Jahren das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Grund dafür sind Umstrukturierungen im deutschen Team von BNY Mellon Investment Management.

Die Position des Deutschland-Chefs wird im Zuge der Neuorganisation nicht nachbesetzt, erklärt das Unternehmen. Stattdessen berichtet das Team nun an Sasha Evers, Leiter des Intermediärsgeschäft in Kontinentaleuropa. Evers ist seit knapp 24 Jahren in verschiedenen Positionen bei BNY Mellon tätig. Die bestehenden Wholesale-Kunden von BNY Mellon IM in Deutschland werden weiter vom Vertriebs- und Marketing-Team in Frankfurt betreut.

Thilo Wolf hat viele Jahre Erfahrung im Asset Management

Thilo Wolf hat rund zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Banken- und Asset-Management-Branche. Bevor Wolf Deutschland-Chef von BNY Mellon Investment Management wurde, war er von 2011 bis 2015 im Cross Asset Solutions-Team der französischen Société Générale tätig. Davor arbeitete er sieben Jahre bei HSBC Trinkaus & Burkhardt.