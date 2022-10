„Think. Or Sink.“-Podcast mit Ingmar Przewlocka Was die Notenbanken mit den Weltmärkten anstellen

Wie sollten EZB, Fed und Co. inmitten einer angespannten Weltlage und Inflation auf Rekordhoch reagieren? Schnell und aggressiv oder doch lieber zurückhaltend? Portfoliomanager Ingmar Przewlocka beantwortet diese und weitere Fragen in der aktuellen Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.

Die Inflation jagt ein Hoch nach dem anderen, und die Notenbanken kämpfen vehement dagegen an. „Vor einem halben Jahr wären Zinserhöhungen in dieser Größenordnung vollkommen undenkbar gewesen“, sagt Multi-Asset-Experte Ingmar Przewlocka.

Zwar hätten die Notenbanken sich damit sehr klar positioniert, trotzdem sei die Europäische Zentralbank nach wie vor zu zögerlich. „Die EZB muss viele Dinge in den unterschiedlichen Ländern und Wirtschaftsräumen berücksichtigen“, erklärt Schroders-Portfoliomanager. Weshalb sie weit weniger schlagkräftig sei als die Fed.

Doch wie kann die EZB die schwierige Lage trotzdem meistern? Schnell und aggressiv oder doch lieber zurückhaltend? Und auf welche Assets sollten Anleger jetzt setzen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Schroder-Experte im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.

Aufgenommen wurde die Folge übrigens im Podcast-Bulli in der Hamburger Hafencity beim private banking kongress 2022. Übrigens: Das war nicht die einzige Folge Think. Or Sink. vom private banking kongress! Weitere Gespräche mit hochkarätigen Gästen findest Du hier.

Über den Gesprächspartner:

Ingmar Przewlocka ist Senior Portfoliomanager für Multi-Asset-Strategien bei Schroders. Zu der Vermögensverwaltungsgesellschaft kam er 2018. Zuvor war Przewlocka unter anderem in leitender Funktion bei Skalis Asset Management und als Portfoliomanager bei Meag tätig.

