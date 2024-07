Etwa ein Jahrzehnt nach der Insurtech-Gründerzeit in Deutschland stellen viele der im Markt verbliebenen Unternehmen ihr Management professioneller auf: Die Riege der Firmengründer tritt als Berater in den Hintergrund und übergibt das operative Geschäft an neue Manager von Außen. So besteigt zum Beispiel der ehemalige Generali-Vertriebsvorstand Benedikt Kalteier den Chefsessel der mit rund 30 Marken in fünf europäischen Ländern vertretenen Clark-Gruppe. Bei dem digitalen Versicherungsmakler übernahm er vor einem halben Jahr die Aufgaben von Mitgründer Marco Adelt. Nun folgen die Aufgaben von Christopher Oster, der sich ebenfalls nach knapp zehn Jahren aus dem Tagesgeschehen des Frankfurter Insurtech-Unternehmens mit rund 800 Mitarbeitenden und mehr als zwei Millionen Kunden zurückzieht.

Vom Herausforderer zum Zulieferer der starken Marken

Bei Neodigital bleibt Co-Gründer Stephen Voss zwar als Chief Executive Officer (CEO) auf der Kommandobrücke. Aber den bislang zweiköpfigen Vorstand hat der digitale Schaden- und Unfallversicherer aus dem saarländischen Neunkirchen aktuell verdoppelt. „Ganz wesentlich zum großen Erfolg und schnellen Wachstum der Neodigital beigetragen“ habe laut Voss der studierte Betriebswirt Alexander-Otto Fechner. Der ehemalige Unternehmensberater und heutige IT-Chef des 151 Jahre alten Traditionsversicherers Uelzener verantwortete bei Neodigital unter anderem das Insurance-as-a-Service-Geschäft mit großen Versicherern wie Huk-Coburg, HDI und Alte Oldenburger. Der 2017 gegründete Assekuranz-Herausforderer mit eigenen Produkten versteht sich heute als Fabrik der etablierten Platzhirsche am Markt.

Auch bei Thinksurance folgt jetzt auf den Strategie- ein Chefwechsel: Florian Brokamp zieht sich zum Monatsende offiziell aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Er hatte zusammen mit dem bisherigen Co-Geschäftsführer Timm Weitzel im Jahr 2015 die Marke Gewerbeversicherung24 lanciert. Ihr Ziel war es, eine „Plattform für Unternehmen, die auf der Suche nach einer Versicherung sind“ anzubieten. Inzwischen aber wächst das Insurtech-Unternehmen aus Frankfurt aber nicht als Konkurrent für Versicherungsmakler im Gewerbegeschäft, sondern vor allem über Kooperationen mit Vermittlern wie Maklerpools und -verbünden sowie großen Finanzvertrieben wie MLP. Zudem habe der „Marktführer im Bereich der digitalen Versicherungsberatung von Gewerbetreibenden“ nach eigenen Angaben seine „Präsenz im Bereich der Großmakler deutlich ausbauen“ können.

Grafik: DAS INVESTMENT

Timm Weitzel übernimmt CEO-Job von Florian Brokamp

Knapp zehn Jahre nach der Gründung übergibt der bisherige Chef Brokamp einen Teil seiner operativen Führungsaufgaben bei Thinksurance an Co-Gründer Weitzel, der zukünftig als Sprecher der Geschäftsleitung agieren wird. Andere Aufgaben werden in der bestehenden Geschäftsleitung von George Bartlett, Mathias Berg und Christopher Leifeld umverteilt. Das Management-Team personell zu erweitern, sei ausdrücklich nicht geplant. Brokamp wird das Frankfurter Insurtech-Unternehmen nach Firmenangaben „weiterhin als Aktionär und Berater begleiten und unterstützen“. Für den studierten Betriebswirt und Juristen sei jetzt „die Zeit gekommen, mich neuen Aufgaben zu widmen. Deshalb freue ich mich nun in neuer Rolle Teil von Thinksurance zu bleiben“, sagt Brokamp.