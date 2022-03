Tech und Marketing Thinksurance baut die Spitze aus

Thinksurance, eine Beratungsplattform für Gewerbe- und Industriemakler, schafft zwei neue Führungspositionen: Patrick Löffler soll künftig die Tech-Strategien verantworten, Martin Camphausen das Marketing und die Unternehmenskommunikation.

Löffler arbeitete zuletzt im Beratungshaus McKinsey. Dort beriet er Versicherer dabei, eigene digitale Plattformen zu entwickeln. Camphausen startete seine Karriere in der hessischen Landespolitik, bevor er in einem Krankenhaus die Kommunikation aufbaute. Nach einem Wechsel in die B2B-Kommunikation, als Prokurist und Standortleiter, war er zuletzt erneut im Gesundheitswesen tätig.