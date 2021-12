Redaktion 21.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Third Party Ownership Was Investmentfonds im Fußball treiben

Anonyme Aktivisten haben im Netz Verträge und Kontoauszüge eines Investmentfonds veröffentlicht, die zeigen, wie stark der Einfluss der Millionen aus dem Sektor der sogenannten Third Party Ownership ist. Sie nennen sich Football Leaks und knüpfen an die Whistleblower-Tradition aus der internationalen Politik an.