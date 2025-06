in Interviews

Hier trifft Graham auf GPT. Im Gespräch verrät Thomas Bosch von Acatis, wie viel Geld sein Unternehmen jedes Jahr in KI investiert und wen er im Vertrieb sucht.

Thomas Bosch kam durch Zufall ins Asset Management. Der Wirtschaftsingenieur wollte eigentlich zu Siemens, landete aber 1999 bei der Deutschen Bank. „Das war ein Unfall“, sagt er heute. Nach 20 Jahren im DB-Konzern, davon 15 bei der DWS, wechselte er 2019 zu Acatis. Der Grund: „In so einem großen Konzern ist es unheimlich schwierig, wirklich Dinge nach vorne zu bringen.“

Bei Acatis fand Bosch ein Unternehmen, das bereits seit Jahren mit Künstlicher Intelligenz experimentiert. „Wir haben seit 2017 den ersten Fonds, der Künstliche Intelligenz im Portfolio Management einsetzt“, betont der Geschäftsführer. Das zeige, „dass es für uns kein Hype ist, sondern eine fundamentale Überzeugung.“

Wie genau das funktioniert und warum die Maschine bei Acatis niemals alleine entscheidet, erklärt Bosch ausführlich im Podcast „The Portfolio People“ (direkt zur Episode). Darin thematisiert er auch die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Value-Investoren und KI-Experten im Haus.

Die Blackbox-Angst

Trotz ordentlicher Performance bleibt der KI-Fonds mit rund 38 Millionen Euro klein. „Bisher ist eine breite Akzeptanz von Fonds, die KI im Portfolio Management einsetzen, noch nicht da in Deutschland“, räumt Bosch ein. Die Anleger hätten „so ein bisschen das ungute Gefühl: Naja, irgendwie ist das doch eine Blackbox.“

Dabei ist die Rolle der KI klar definiert: „Es ist ja nicht so, dass die Maschine sich selbst weiterentwickelt und alles macht“, stellt Bosch klar. „Der Mensch ist quasi der Trainer. Das wird sich nicht ändern.“

David gegen Goliath

Kann eine Boutique mit 40 Mitarbeitern in dieser Hinsicht überhaupt gegen Blackrock & Co. bestehen? "Die Spezialisierung sei auch ein Vorteil, sagt Bosch. Auch sein Unternehmen investiere jährlich einen „siebenstelligen Betrag“ in diese Technologie – aber mit Schwerpunkt auf eine Aufgabe: die Titelselektion.

Im Podcast verrät Bosch auch, warum es keinen Avatar von Gründer Hendrik Leber geben wird, was er als Ultramarathon-Läufer über Ausdauer gelernt hat, was für einen Vertriebs-Kollegen Acatis derzeit sucht und welche Sache er sofort in der Finanzbranche ändern würde.

Das komplette Gespräch mit vielen weiteren Einblicken in die KI-Strategie von Acatis und Thomas Boschs persönlichen Werdegang hören Sie in der aktuellen Episode von „The Portfolio People“.

