Thomas Brehmer im Gespräch „Von 2.000 Mischfonds entsprechen nur etwa 50 unseren Qualitätsanforderungen“

Wir setzen auf eine konsequente Multi-Manager-Strategie auf der Basis von Investmentfonds. Je nach taktischer Ausrichtung der Anlagestrategie des Kunden (zinsorientiert/ ertragsorientiert/ausgewogen/wachstumsorientiert/aktienorientiert) kommen etwa 60-90 Prozent Mischfonds in die Portfolios. Der Rest verteilt sich meist auf Renten- und Aktienfonds.Dieser Kritik können wir uns nicht anschließen. John F. Kennedy sagte einmal: „In der Vielzahl der Berater liegt die Sicherheit!" Mit der Auswahl der besten Vermögensverwalter und Fondsmanager beziehungsweise deren Mischfonds wird das Vermögen unserer Kunden auf die besten Investmentstrategien mit nachgewiesener und testierter Historie allokiert. Das Vermögen ist so nicht nur auf der Asset-Ebene (Anleihen, Aktien, Gold, Rohstoffe et cetera), sondern ebenso auf der Managementebene diversifiziert. Die Allokation und die Strategie der einzelnen Mischfonds wird von uns auf Übereinstimmung mit der vom Kunden definierten Strategie überwacht.