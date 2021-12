Thomas Buberl wird neuer Axa-Vorstandschef

Stimmt die Bafin zu, übernimmt Thomas Buberl als neuer Vorstandschef sämtliche Kompetenzen und Verantwortungen für den deutschen Versicherungskonzern Axa.Buberl ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Zurich Financial Services. Vor seinem Eintritt bei Zurich war er Mitglied der Geschäftleitung bei Winterthur in der Schweiz, zunächst als Betriebsleiter, später als Leiter Vertrieb & Marketing. Davor arbeitete er bei der Boston Consulting Group als Berater in Bereich Banken und Versicherungen in Deutschland und im Ausland.Buberls Vorgänger Frank Keuper ist seit 1994 als Vorstand für Axa tätig. Im Zuge der Fusion mit der DBV-Winterthur im Jahre 2007 wurde Keuper zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.