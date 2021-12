Thomas Freese leitet Marketing bei MLP

Der 41-jährige Thomas Freese verantwortet ab sofort das Markenmanagement, das Vertriebs- und Onlinemarketing sowie das Corporate Design und das Eventmarketing bei MLP. Er berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg.Thomas Freese war zuletzt als Leiter des Spezialfinanzierungs- und Firmenkundengeschäfts für die West LB tätig. Hier verantwortete er unter anderem die Vermarktung für Großunternehmens- und Mittelstandskunden. Zuvor leitete er das Online-Markenmanagement und Sponsoring. Darüber hinaus war er mehrere Jahre bei der Deutschen Bank in der Vermögensverwaltung und im Privatkundengeschäft tätig, unter anderem als Leiter des Vertriebs und der Firmenkommunikation in Luxemburg.