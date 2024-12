Thomas Hachmeister wird Regionalleiter Bielefeld bei Spiekermann & Co

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Thomas Hachmeister übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung der Spiekermann & Co Niederlassung in Bielefeld. Der Portfoliomanager ist seit 2020 für die unabhängige Vermögensverwaltung tätig und leitet künftig ein dreiköpfiges Team.

Hachmeister arbeitet seit 20 Jahren in der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. In Bielefeld wird er mit Nadine Fidansoy und Daniela Oldemeier zusammenarbeiten. Die Niederlassung bietet Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Stiftungsmanagement sowie Vermögensbetreuung für institutionelle Anleger an.

Die Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Osnabrück will den Standort Bielefeld in den kommenden Jahren personell erweitern.