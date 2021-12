Wholesale-Kunden Thomas Lloyd mit zwei Neuzugängen im Vertrieb

Zwei Neuzugänge im Wholesale-Vertrieb: Alan Burnett und Julia Pomer wechseln zur Fondsgesellschaft Thomas Lloyd. Julia Pomer wird als Vertriebsdirektorin Wholesale-Kunden Deutschland und Österreich in der Züricher Zentrale arbeiten. Sie kommt von Lazard Asset Management. Julia Pomer war dort in den vergangenen sieben Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Verkaufsleiterin für den Drittvertrieb in Deutschland und Österreich, heißt es. Ihr Fokus lag auf Family Offices und Vermögensverwaltern.

Alan Burnett betreut in seiner neuen Position als Vertriebsdirektor Wholesale-Kunden in Großbritannien und Irland. Von London aus solle er den Ausbau der Thomas-Lloyd-Präsenz bei Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices und Investmentplattformen in Großbritannien und Irland verantworten. Burnett wechselt von Manulife Asset Management, wo er fünf Jahre lang als für Wholesale-Kunden in Großbritannien und Irland zuständig war. Zuvor arbeitete er unter anderem für Lyxor und Martin Currie Investment Management.