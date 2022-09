Nachfolger von Stefanie Schlick Thomas Lüer neuer HDI-Vertriebsvorstand

Stefanie Schlick © HDI Deutschland AG

Thomas Lüer wird ab Oktober neuer Vertriebschef des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx-Gruppe. Er folgt auf Stefanie Schlick, die das Unternehmen zum Jahresende in bestem Einvernehmen verlasse, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Sie habe dem Aufsichtsrat der HDI Deutschland eine einvernehmliche Beendigung ihres Vertrages angeboten, dem das Aufsichtsgremium zugestimmt habe.



Ihr Nachfolger Lüer kommt aus den eigenen Reihen. Er ist seit Oktober 2016 in der HDI-Gruppe tätig, zunächst bis 2019 als Leiter des regionalen Maklervertriebs. 2020 übernahm er als Vorstand der HDI Vertriebs AG die Verantwortung für den gesamten Makler- und Kooperationsvertrieb. Seit 2022 ist er Mitglied des Vorstandes der HDI Lebensversicherung. Zuvor arbeitete der studierte Jurist in leitenden Vertriebsfunktionen und als Leiter der Lebensversicherung unter anderem beim LVM, Axa und der Basler.

Neben dem künftigen Vertriebs- und Marketing-Chef Lüer sitzen im Vorstand der HDI Deutschland ab Oktober Christopher Lohmann als Vorstandsvorsitzender sowie Holm Diez als Verantwortlicher für den Bereich Bancassurance, Sven Lixenfeld (Leben und Kapitalanlagen), Herbert Rogenhofer (Sach-/Haftpflicht-/Unfall-/Kraftfahrtversicherungen), und Jens Warkentin (Finanzen).