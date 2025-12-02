Über 60 aktive Konflikte weltweit, KI als Wunderwaffe und das Ende eines geopolitischen Zyklus: Wellington-Experte Thomas Mucha über die neue Weltordnung und Folgen für Anleger.

DAS INVESTMENT: Herr Mucha, Sie haben einen ungewöhnlichen Werdegang für einen Finanzstrategen. Wie wird man vom Kriegsreporter zum Geopolitik-Experten bei einem Vermögensverwalter?

Thomas Mucha: Das stimmt, mein Weg war nicht gerade klassisch. Ich habe 20 Jahre als Journalist gearbeitet, für CNN International und Time. Später habe ich Global Post geleitet, eine internationale Nachrichtenorganisation. Dort habe ich über den Arabischen Frühling berichtet, über die Bürgerkriege in Libyen und Syrien. Ich war auch dabei, als Russland 2014 die Krim besetzte – der aktuelle Konflikt ist sozusagen Teil zwei davon. Während meiner Journalistenkarriere habe ich nebenbei an der University of Chicago meinen Master in Wirtschaft und internationalen Beziehungen gemacht. Diese Kombination aus Ökonomie und Geopolitik hat mich immer fasziniert.

Und dann kam Wellington auf Sie zu?

Mucha: Vor zehn Jahren kam Wellington zu der Erkenntnis, dass Geopolitik einen größeren Einfluss auf die Märkte haben könnte als bisher angenommen. Sie haben mich aus dem Journalismus rekrutiert und ins Makro-Team geholt. Seitdem bin ich Wellingtons geopolitischer Stratege und Teil unseres Global Investment Strategy Teams.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Mucha: Ich habe drei Hauptaufgaben. Erstens berate ich unsere Investmentteams – Portfoliomanager, Analysten und das Senior Management – zu geopolitischen Risiken und natürlich auch Chancen. Ich helfe dabei, Investmentstrategien zu entwickeln, die auf meiner Forschung basieren. Der Kern meiner täglichen Arbeit sind Gespräche mit Entscheidungsträgern. Ich spreche täglich mit Leuten aus der nationalen Sicherheit: aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Pentagon, der CIA, des Außenministeriums, des Nationalen Sicherheitsrats, des Weißen Hauses, Verteidigungs- und Geheimdienstexperten auf der ganzen Welt. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, die Prioritäten der Entscheidungsträger zu verstehen, damit wir Kapital richtig allokieren können.

Sie sagen, wir befänden uns im Übergang von einem geopolitischen Zyklus zum nächsten. Was meinen Sie damit?

Mucha: Geopolitische Zyklen dauern 80 bis 100 Jahre. Wir stehen am Ende des Zyklus, der nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Wir erleben eine rapide Fragmentierung der globalen Ordnung durch Machtverschiebungen zwischen China, den USA und anderen. Als 2025 begann, hatten wir mehr als 60 aktive Konflikte weltweit – doppelt so viele wie vor fünf Jahren, die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Dazu gehört der größte Konflikt in Europa seit Jahrzehnten, der größte Konflikt im Nahen Osten seit Jahrzehnten und potenziell katastrophale Spannungen im Indo-Pazifik rund um Taiwan.

Haben wir in zehn Jahren mehr oder weniger Konflikte?

Mucha: Ich hoffe, dass wir weniger haben. Ich bleibe hoffnungsvoll, dass wir diesen Übergang ohne einen großen Konflikt zwischen Großmächten schaffen können. Aber die Geschichte zeigt, dass Konflikte zwischen Großmächten eher die Norm sind. Es wird chaotisch werden in den kommenden Jahren. Eines ist klar: Geopolitik und nationale Sicherheit beeinflussen Variablen wie Inflation, Wachstum und Zentralbankpolitik heute stärker als in der Vergangenheit. Investoren brauchen eine geopolitische Perspektive als Teil ihres Investment-Mix.

Wie verändert künstliche Intelligenz das globale Machtgleichgewicht?

Mucha: Entscheidungsträger betrachten KI heute primär durch die Linse der nationalen Sicherheit. Sie glauben, dass derjenige, der KI effizienter in seine Militärstrukturen implementiert, einen großen Vorteil haben wird. Das Pentagon und die chinesische Armee machen schnelle Fortschritte bei militärischen Anwendungen – in Waffensystemen, bei der Nachrichtenbeschaffung und in der Logistik. Aber das Thema beschäftigt nicht nur die USA und China. Jedes Land versucht, künstliche Intelligenz sowohl für wirtschaftliche als auch militärische Zwecke zu nutzen.

Welche Technologien sind dabei strategisch am wichtigsten?

Mucha: Sie sind alle miteinander verbunden. Halbleiter stehen ganz oben, weil man ohne sie nichts in der modernen Wirtschaft oder im Militär tun kann. KI erfordert massive Mengen leistungsstarker Chips. Aber auch kritische Mineralien und seltene Erden sind zentral – man kann keine Halbleiter ohne sie produzieren. Dazu kommen Robotik, Automatisierung und der Weltraum. Entscheidungsträger sehen den Weltraum als das nächste Schlachtfeld für Kommunikation und moderne Militärs.

Wo sehen Sie aus Investorensicht die attraktivsten Chancen?

Mucha: Ich denke, es gibt großes Potenzial bei militärischen Anwendungen künstlicher Intelligenz. Ich verbringe viel Zeit im Silicon Valley und im Pentagon, um diese Schnittstelle zwischen nationaler Sicherheit und Technologie zu verstehen. Der andere Aspekt sind die kritischen Rohstoffe für KI. Es geht nicht nur um Halbleiter und KI-Systeme, sondern um alle Elemente, die in deren Erstellung einfließen. Kritische Mineralien gehören dazu. Und vor allem Energie – KI-Rechenzentren erzeugen massive Nachfrage nach Energie. Auch Cybersecurity wird immer wichtiger, da Grauzonentaktiken – Aktionen knapp unter militärischen Konflikten – zur neuen Normalität in internationalen Beziehungen werden.

Gibt es Risiken bei KI, die Investoren unterschätzen?

Mucha: Was ich von Entscheidungsträgern höre, sind die Implikationen künstlicher allgemeiner Intelligenz – AGI. Das bedeutet superintelligente Maschinen, die schneller und besser denken können als Menschen. Es gibt verschiedene Schätzungen, wann wir das erreichen: von drei bis fünf Jahren bis niemals. Die erste Sorge sind Wunderwaffen – neue Waffen mit so viel Macht, dass sie militärische Fähigkeiten komplett neu gestalten. Der andere Aspekt wäre AGI in den Händen von Terrorgruppen. Und dann gibt es Bedenken über KI, die Handlungsfähigkeit erlangt und in Waffensystemen unkontrollierbar wird.

Das klingt wie Science-Fiction.

Mucha: Ich weiß, das klingt wie ein Science-Fiction-Film wie der Terminator. Aber es gibt sehr ernsthafte Leute in sehr ernsthaften Positionen in der nationalen Sicherheit, die sich das gerade anschauen, weil es eine Möglichkeit ist, wie entfernt sie auch sein mag.

Der andere wichtige Aspekt: Weil KI so zentral für die nationale Sicherheit ist, ist die Konkurrenz um all diese Inputs sehr hoch. Das kann die Spannungen im geopolitischen Umfeld massiv erhöhen.

Werden wir zu abhängig von KI? Gibt es einen Punkt ohne Wiederkehr, an dem wir ein wirklich großes Problem haben, wenn etwas schiefgeht?

Mucha: Wie bei jeder neuen, sich schnell entwickelnden Technologie gibt es Vor- und Nachteile. Eine meiner Sorgen, nicht als Investor, sondern als Bürger, ist, dass wir uns schnell in diesem Bereich bewegen, ohne die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Implikationen künstlicher Intelligenz vollständig zu verstehen. Ich denke, das erfordert viel mehr Nachdenken von Entscheidungsträgern, viel mehr Studien.

Aber man hat konkurrierende Drücke im nationalen Sicherheitsbereich und auch an den Märkten, sich hier schnell zu bewegen. Es gibt eine inhärente Spannung zwischen diesen beiden Seiten.

Welche Seite gewinnt?

Mucha: Das muss sich noch zeigen.