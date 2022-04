Thomas Olaynig Co-Chef bei WTW Versicherungsmakler wechselt

Thomas Olaynig ist zum Leiter des Geschäftsbereichs Corporate Risk & Broking für Deutschland, Österreich und Schweiz (Dach-Region) sowie Polen ernannt worden. Das entsprechende Team des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Willis Towers Watson (WTW) soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre Risiken zu erfassen, zu reduzieren und zu transferieren.

Der 40-Jährige verfüge über rund 20 Jahre Erfahrung in der Industrieversicherung und hatte zuvor mehrere Führungspositionen inne: Nach diversen Stationen in leitender Position beim Industrieversicherungsmakler Marsh verantwortete er zuletzt als Chief Market Officer und Geschäftsführer die Bereiche Placement & Specialities sowie die Standorte Baden-Baden, Stuttgart, Ulm und München.

Experte im Vertrieb über Versicherungsmakler

Der Diplom-Betriebswirt studierte an der Berufsakademie Stuttgart sowie an der Open University of London. Er ist Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler (BDVM). In seiner neuen Funktion verantwortet er gleichzeitig das Versicherungsmaklergeschäft von WTW in Deutschland. Zudem wird er neben Monika Behrens Co-Geschäftsführer bei WTW Versicherungsmakler.

„Gemeinsam werden Thomas Olaynig und Monika Behrens unsere Position in einem zunehmend volatileren Markt stärken und den für WTW sehr wichtigen Geschäftsbereich Corporate Risk & Broking in eine erfolgreiche Zukunft führen“, sagt Reiner Schwinger, Chef der Region Dach/Polen. Olaynig folgt in Deutschland auf Mathias Pahl, der WTW verlassen wird.

Olaynigs Vorgänger Pahl gehörte WTW beziehungsweise der Vorgängergesellschaft Willis fast 20 Jahre lang an. Davon arbeitete er 13 Jahre lang als Leiter des Versicherungsmaklergeschäfts in Deutschland. „Mathias Pahl hat den Ausbau des Broking-Geschäfts in Deutschland maßgeblich vorangetrieben und wir danken ihm sehr für seine Tätigkeit”, so Schwinger.