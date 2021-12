Thomas Straubhaar: „Es gibt keine Alternative zu Sparprogrammen“

Kommt die Inflation zurück?Die für dieses Jahr und 2011 erwartete mäßige Erholung in Europa bedeutet, dass die Kapazitäten weiterhin unterausgelastet bleiben und dass sich das auch nur langsam ändern wird. Überdies entwickeln sich die Löhne in Europa wegen der gestiegenen Arbeitslosigkeit sehr moderat. Von daher sind die Spielräume für höhere Preise zunächst gering.Auf längere Sicht gibt es wegen der expansiven Geld- und Fiskalpolitik gleichwohl Risiken. Inflation würde einsetzen, wenn die Konjunktur kräftig anzieht, zumal dann auch die Rohstoffpreise deutlich steigen werden. Die künftige Inflationsgefahr hängt zudem davon ab, wie der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gelingt. In der Vergangenheit passierte das meist erst verzögert.