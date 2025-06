Thomas Völker, bis vor kurzem Chief Product Officer beim Robo-Advisor Whitebox, hat im April ein neues Fintech-Unternehmen gegründet. Ein „ETF-Killer“ soll es werden, wie er selbst sagt. Die Idee dahinter: Statt Aktien in einen Fondsmantel zu verpacken, kauft das Unternehmen für jeden Anleger direkt die einzelnen Titel entsprechend des gewählten Index.

Was in Deutschland noch Neuland ist, gewinnt in den USA bereits an Bedeutung. Vermögensverwalter wie Charles Schwab oder Fidelity bieten sogenanntes Direct Indexing längst an. Das Prinzip: Anleger erhalten nicht Anteile an einem Fonds, sondern die Aktien landen direkt im eigenen Depot. Das ermöglicht personalisierte Anpassungen des Portfolios.

Realist plant, ohne Management-Gebühren zu arbeiten und sich stattdessen über eine monatliche Abo-Gebühr zu finanzieren, wie „Finance Forward“ berichtet. Die genaue Höhe dieser Gebühr ist noch nicht festgelegt. Das Unternehmen hat eine Startfinanzierung von 1,5 Millionen Euro erhalten, die größtenteils von den Gründern selbst stammt.