Thomas Walkner wechselt zur Züricher Kantonalbank

Thomas Walkner geht zur Züricher Kantonalbank Österreich . Als Senior Private Banker betreut er künftig deutsche Kunden der Züricher Kantonalbank Österreich. Der 44-Jährige berichtet an Herbert Lindner.Walkner begann seine Karriere bei der damaligen Direkt Anlage Bank. Danach arbeitete er für das Family Office und Wealth Management der Hypovereinsbank in München. Vor seinem Wechsel zur Züricher Kantonalbank Österreich war er Kundenbetreuer einer Schweizer Bank , ebenfalls in München.