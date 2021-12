Absatzstatistik Bei Rentenfonds gilt derzeit „America First“

In US-Dollar notierte Schwellenländer-Bonds und Hochzins-Anleihen sowie Staatsanleihen der Vereinigten Staaten gehörten von Januar bis März zu den besten Investments am Rentenmarkt. Auch in der aktuellen Absatzstatistik für das erste Quartal 2017 liegen US-Anleihen vorne.