An Aufwärtsphasen partizipieren und Verluste in Abwärtsphasen begrenzen – das will der Thornburg Equity Income Builder Fund mit einer Dividendenstrategie. Der Fonds im Detail.

Der Fonds partizipiert ordentlich an Haussephasen, begrenzt aber Verluste deutlich in Baisse‑Phasen, was über den Zyklus zu einer glatteren Ertragskurve führt.

Nicht nur, aber insbesondere in eher schwierigeren Marktphasen steigt die Nachfrage nach Dividendenstrategien. Warum ist das so? Dividendenaktien beziehungsweise -fonds bieten laufende Ausschüttungen und vor allem oft mehr Stabilität, also eine Eigenschaft, die Anleger in turbulenten Marktphasen ruhiger schlafen lässt. Daher stellen wir Ihnen heute mit dem Thornburg Equity Income Builder (ISIN: IE00B7FL4N74) eine interessante Dividendenstrategie vor.

Handelnde Personen und der Asset Manager

Thornburg selbst ist seit 1982 eine auf aktives Management ausgerichtete Investmentboutique mit Hauptsitz in Santa Fe (USA) und weiteren Standorten, unter anderem in London und Hongkong. Der Asset Manager verwaltet etwa 59 Milliarden US-Dollar in unterschiedlichen Aktien‑, Anleihe‑ und Multi‑Asset‑Strategien. Der Fonds wird von einem erfahrenen Kernteam verantwortet, das gleichzeitig stark im breiten Thornburg‑Research‑Apparat verankert ist.

Brian McMahon – Vice Chairman, Chief Investment Strategist, Portfolio Manager: Er verfügt über rund 46 Jahre Investmenterfahrung und ist seit 1984 bei Thornburg, wo er lange als CIO fungierte und maßgeblich die Investmentkultur geprägt hat. McMahon gilt als „zentrale Stimme“ im Investmentteam, insbesondere mit Blick auf Markt‑ und Zykluseinschätzung. Er ist Co‑Manager der globalen Aktienstrategien.

Matt Burdett, – Head of Equities, Portfolio Manager, Managing Director: Mit etwa 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung, unter anderem bei Pimco als Manager dividendenorientierter Strategien, verantwortet er die tägliche Aktienportfoliosteuerung und das Aktien-Team. Burdett ist seit 2010/2015 mit Unterbrechung bei Thornburg, seit 2018 Portfoliomanager und seit 2024 Head of Equities.

Christian Hoffmann, CFA – Head of Fixed Income, Portfolio Manager: Er bringt rund 22 Jahre Erfahrung mit, hat einen starken Credit‑Hintergrund und liefert die Income‑Perspektive und das Fixed‑Income‑Know‑how, insbesondere bei Bilanzqualität, Kapitalstruktur und Cashflow‑Analyse.

Unterstützt werden sie von einem global aufgestellten Research‑Team, bestehend aus mehr als 20 Aktien‑Spezialisten und weiteren Analysten im Fixed‑Income‑ und ESG‑Bereich. Das Team ist vielseitig aufgestellt, das heißt, Analysten sind nicht strikt in enge Sektor-Bereiche eingeteilt, sondern decken Regionen und Sektoren breiter ab, was unabhängiges Denken und Vergleichbarkeit von Chancen fördern soll. Zusätzlich gibt es eine strukturierte ESG‑Verankerung über einen Head of ESG-Investments, der die Integration von Nachhaltigkeits‑ und Governance‑Aspekten in den Research‑ und Investmentprozess sicherstellt.

Fonds im Überblick

Der Thornburg Equity Income Builder Fund ist ein globaler Aktienfonds mit klarer Fokussierung auf dividendenzahlende Qualitätsunternehmen („global all‑cap dividend equity“). Die Ucits‑Tranche wurde 2012 aufgelegt, die zugrundeliegende Strategie besteht bereits seit 2003 und verfügt damit über eine lange, über mehrere Marktzyklen bewährte Historie.

Per 28. Februar 2026 verwaltet die Income‑Builder‑Strategie rund 23 Milliarden US-Dollar, der Ucits‑Fonds selbst circa 376 Millionen US-Dollar. Der Fonds ist in Irland domiziliert und rechtlich als Ucits V strukturiert. Basiswährung ist der US-Dollar, es gibt aber verschiedene währungsspezifische Anteilsklassen. Der Vergleichsindex ist der MSCI World Index.

Bis April 2025 wurde ein Mischindex aus 75 Prozent MSCI World und 25 Prozent Bloomberg Barclays U.S. Aggregate verwendet, seither ausschließlich MSCI World. In der Morningstar‑Kategorie „Global Equity Income“ gehört der Fonds mit seiner Fünf‑Sterne‑Bewertung über 3, 5 und 10 Jahre zu den Top-Fonds seiner Vergleichsgruppe.

Anlageziel und Philosophie

Das Anlageziel ist die Kombination aus attraktivem laufendem Ertrag, langfristig wachsender Dividende und Kapitalzuwachs, wobei die Manager explizit Wert auf Schutz vor größeren Kursrückschlägen und Kapitalerhalt über Zyklen hinweg legen. Die zentrale Überzeugung ist, dass ein verlässlicher Ertragsstrom, gepaart mit Risikodisziplin auf der Bewertungs‑ und Bilanzseite, die besten Voraussetzungen schafft, um Kapital über unterschiedliche Marktphasen zu vervielfachen.

Die Philosophie ist klar dividendenorientiert: Man fokussiert sich auf Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell, solider Bilanz, nachhaltiger Cashflow‑Generierung und aktionärsfreundlicher Ausschüttungs‑ und Kapitalallokationspolitik. Dividenden werden als Instrument zur Kapitaldisziplin interpretiert. Managements, die verlässlich ausschütten, neigen aus Sicht des Teams oft zu effizienterer Kapitalallokation, was auf lange Sicht höhere Kurszuwächse und steigende Ausschüttungen begünstigt.

Die Rolle im Portfolio

Im Portfolio von Anlegern ist der Fonds ein globaler Core‑Baustein mit defensivem Charakter: Er kann somit als Basisbaustein für einkommensorientierte Anlageziele, Entnahmepläne oder als Ausgleich zu US‑lastigen globalen Wachstumsportfolios eingesetzt werden. Die historischen Beta‑Kennzahlen und deutlich unterdurchschnittliche Downside‑Capture‑Raten unterstreichen die Rolle als „Volati-litätsdämpfer“ im Aktiensegment.

Trotz des defensiven Charakters und des niedrigen Down Captures mussten Anleger auf attraktive Kursgewinne nicht verzichten, wie das relativ hohe Up Capture aufzeigt.

In Summe weist der Fonds damit ein überdurchschnittlich starkes Chance-/Risiko-Profil auf. Gleichzeitig sorgt die relativ niedrige US‑Quote von etwa 27 Prozent im Vergleich zu rund 70 Prozent im MSCI World für eine echte Diversifikation gegenüber vielen klassischen Standard‑Weltportfolios.

Anlageprozess und Titelauswahl

Der Anlageprozess ist klar Bottom‑up-getrieben, fundamental und dividendenfokussiert. Die Ideen stammen aus vielen unterschiedlichen Quellen: Screening von über 1.500 globalen Dividendenzahlern, zahlreiche Unternehmensreisen, Konferenzen, Management‑Meetings sowie die kontinuierliche Beobachtung bestehender und früher analysierter Titel.

Der Fokus liegt auf liquiden Unternehmen, die bereits Dividenden zahlen, wobei das Team gezielt nach Situationen sucht, in denen der Markt die Stabilität der Dividenden oder die Cashflow‑Stabilität falsch einschätzt. Typische Auslöser für Fehlbewertungen sind aus Sicht der Fondsmanager Sondersituationen (Restrukturierungen, Regulierungsänderungen, Rechtsrisiken), unterschätzte Wettbewerbsvorteile oder strukturelle Rückenwinde (zum Beispiel Digitalisierung, Energiewende), die das Ertragspotenzial des jeweiligen Titels unterschätzt lassen.

Fundamentalanalyse und Dividendenprüfung

Für jede Investmentidee wird eine detaillierte Investmentthese formuliert, die sowohl Ertrag und Bewertungsniveau als auch das Risikoprofil der Bilanz und Cashflows berücksichtigt. Zentrales Element ist die Einschätzung von „Fähigkeit und Willen“, Dividenden über einen Zyklus hinweg zu zahlen und nach Möglichkeit sukzessive zu steigern.

Was bedeuten in dem Kontext „Fähigkeit und Wille“? Fähigkeit: Nachhaltige Free‑Cash‑Flow‑Erzeugung, Margenprofil, Kapitalintensität, Verschuldungsgrad (unter anderem Net Debt/Ebitda), Zinsdeckungsgrad und Stressszenarien (beispielsweise in Rezessionen). Wille: Corporate Governance, Management‑Incentives, Historie von Dividendenpolitik und Aktienrückkäufen, Kultur der Kapitaldisziplin und Aktionärsorientierung. ESG‑Faktoren werden im Auswahlprozess berücksichtigt.

Governance‑Risiken, Umwelt‑ und Sozialthemen fließen in die qualitative Bewertung der Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen und Dividenden ein, ohne dass ein rein ausschlussbasierter Ansatz im Vordergrund steht.

Portfolioaufbau

Das fertige Portfolio umfasst typischerweise 50 bis 70 Aktienpositionen, meist mit aktiven Gewichten von ±5 bis 10 Prozent gegenüber der Benchmark, aber einem insgesamt sehr hohen Active Share von um die 90 Prozent. Die Gewichtung der Titel liegt in der Regel zwischen 1 Prozent und 5 Prozent, wobei die größten Einzeltitel wie etwa Orange, AT&T, Broadcom, BNP Paribas oder Total Energies um die 2,5 bis 4,5 Prozent des Portfolios ausmachen.

Sektor‑ und Länderlimits sind bewusst relativ großzügig, um echte Überzeugungen abzubilden (zum Beispiel Sektor‑Obergrenze bei 35 Prozent, Emerging Markets < 20 Prozent, typischerweise 2 bis 15 Prozent), werden aber im Rahmen des Risikomanagements überwacht, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Die Cashquote liegt im Normalfall unter 10 Prozent.

Das Portfolio ist aktuell zu mehr als 90 Prozent mit großen Unternehmen aus Industrieländern bestückt, es können aber durchaus auch kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen US-Dollar und Unternehmen aus Entwicklungsländern allokiert beziehungsweise beigemischt werden.

Risikomanagement

Währungsrisiken werden aktiv gemanagt, wobei der Fokus weniger auf taktischem Währungstrading, sondern auf der Absicherung der fundamentalen Ertragskraft in USD liegt, insbesondere bei US‑Titeln mit Fremdwährungs-Cashflows. Ein eigenständiges Risiko‑Team führt Faktor‑ und Szenarioanalysen, Stresstests und eine laufende Überwachung von Länder‑, Sektor‑ und Einzeltitelrisiken durch. Zudem werden makroökonomische Annahmen diskutiert, aber der Prozess orientiert sich primär an den Bottom‑up‑Fundamentaldaten.

Verkaufsgründe

Eine konsequente Verkaufsdisziplin gehört fest zum Ansatz: Titel werden reduziert oder verkauft, wenn sich die Fundamentaldaten verschlechtern, die Dividenden‑These nicht mehr passt, das Bewertungsniveau die Sicherheitsmarge aufbraucht oder sich attraktivere Opportunitäten bieten. Der Prozess ist laut Thornburg diszipliniert und wiederholbar, aber bewusst nicht quantgetrieben, um Raum für qualitative Ein-schätzungen und Diskussionen im Team zu lassen.

Das Dividendenprofil des Portfolios

Seit Auflage hat der Fonds im Vergleich zu MSCI World und MSCI World High Dividend Yield eine über weite Zeiträume höhere Dividendenrendite geliefert, häufig im Bereich von 4 bis 5 Prozent, während die Benchmarks niedriger lagen.

Zwar ist die Dividendenrendite ein wichtiger Faktor, doch ein besonderer Fokus liegt auf dem Dividendenwachstum: Ein Großteil der Portfoliounternehmen hat in den letzten fünf Jahren seine Dividenden erhöht, was über den Zinseszinseffekt einen substanziellen Beitrag zur Gesamtrendite leistet.

Dividenden werden nicht garantiert, dennoch zeigt die Historie der im Fonds gehaltenen Titel (zum Beispiel BNP Paribas, Orange, Merck & Co.) eine hohe Resilienz und Wiederanhebung nach Stressphasen.

Portfoliocharakteristika: Regionen und Sektoren

Das Portfolio (Stand Ende Februar 2026) weist die typischen Merkmale eines konsequent auf Qualität und Dividenden ausgerichteten globalen Aktienportfolios mit der deutlichen Abweichung zur Benchmark auf (Anzahl der Positionen: 69 vs. 1.310 im MSCI World).

Marktkapitalisierung: Der Fokus liegt klar auf Large-Caps; rund 95 Prozent der Titel haben eine Marktkapitalisierung >12 Milliarden US-Dollar, Mid-Caps spielen eine untergeordnete Rolle, Small-Caps sind marginal im Fonds allokiert.

Bewertung: Das Forward‑KGV des Portfolios liegt bei circa 14x vs. 20,5x für den MSCI World, Kurs‑Buchwert circa 2,2x vs. 3,9x. Der Fonds ist damit deutlich günstiger bewertet als der globale Markt, trotz Qualitätsfokus.

Portfoliorendite: circa 3,4 Prozent im Gegensatz zus. 1,5 Prozent beim MSCI World und ebenfalls über dem MSCI World High Dividend Yield Index. Auf Sektorebene dominieren defensive und cashflow-starke Branchen: Finanzwerte machen rund 20 Prozent des Portfolios aus, beim MSCI World sind es 16 Prozent – mit Schwerpunkt auf soliden europäischen Banken und Versicherern wie BNP Paribas und NN Group.

Kommunikationsdienste sind mit circa 18 Prozent gewichtet, darunter Orange, AT&T und andere klassische Dividendenzahler. Informationstechnologie macht nur etwa 11 Prozent aus – im MSCI World sind es 25 Prozent–, mit Fokus auf cashflowstarken Halbleiter‑ und Infrastrukturwerten wie Broadcom und TSMC statt Wachstums‑Storys ohne Dividende. Der als defensiv geltende Sektor Gesundheitswesen ist mit circa 10,5 Prozent (beispielsweise Roche) allokiert, Utilities und Energie machen zusammen rund 12 Prozent aus, was den defensiven und cashfloworientierten Charakter unterstreicht.

Zyklische Konsumwerte und klassische Wachstumssektoren sind eher untergewichtet, was zur defensiven Ertragsstruktur und niedrigeren Schwankungsintensität beiträgt. Eine längerfristige Betrachtung zeigt eine aktive Steuerung der Anteile von „zyklischen“, „defensiven“ und Wachstumssektoren, mit dem Ziel, die Gesamtrenditen über den Zyklus zu glätten.

Regional ist das Portfolio ebenfalls stark von der Benchmark abweichend: Die USA sind mit circa 27 Prozent vs. 70 Prozent im MSCI World deutlich untergewichtet. Kontinentaleuropa (ohne UK) macht knapp die Hälfte des Portfolios aus, mit überdurchschnittlichen Gewichtungen in Frankreich (rund 15 Prozent), Deutschland (10 Prozent), den Niederlanden, der Schweiz und Italien. Großbritannien ist mit rund 9 bis 10 Prozent ebenfalls deutlich über Benchmark gewichtet.

Asien ex Japan macht circa 11 Prozent aus, während Japan derzeit gar nicht im Portfolio vertreten ist, obwohl im MSCI World mit etwa 6 Prozent gewichtet. Als Flexibilitätsreserve und Puffer fungieren die Cashquote und Wertpapiere als Cash-Ersatz mit insgesamt rund 12 Prozent Gewichtung.

Die historische Allokation zeigt, dass der Fonds strukturell einen deutlichen Anteil seines Portfolios außerhalb der USA allokiert und so geografische Diversifikation zu US-lastigen Portfolios bietet. Veränderungen in der regionalen und sektoralen Allokation sind eher das Ergebnis des Bottom-up-Prozesses als irgendwelcher Top-down-Makro-Wetten.

Die Wertentwicklung notiert über mehrere Zeiträume klar über Benchmark und der Peergroup, insbesondere risikoadjustiert.

Risikobetrachtung

In der Morningstar‑Vergleichsgruppe „Global Equity Income“ zählt der Fonds über unterschiedliche Zeiträume zu den besten Fonds nach Rendite mit gleichzeitig starken Kennzahlen bei Alpha und Sharpe‑Ratio. Besonders hervorheben müssen wir die die Risikoseite: Die Drei‑ und Fünf‑Jahres‑Sharpe‑Ratios liegen klar über dem Median der Vergleichsgruppe. Die Upside‑Capture‑Raten sind nahe oder etwas unter 100 Prozent, während die Downside‑Capture‑Raten signifikant darunter liegen.

Die Volatilität liegt über drei Jahre bei nur 8,4 Prozent, und auch über zehn Jahre ist diese mit 10 Prozent im Vergleich zur Benchmark oder dem Peergroup-Durchschnitt deutlich niedriger. Drawdown‑Analysen in Phasen wie dem Covid‑Crash 2020, der Fed‑Straffung 2022 oder dem „Zollschock“ 2025 zeigen, dass der Fonds Kursrückgänge deutlich stärker begrenzen konnte als der MSCI World und viele andere Dividenden‑Strategien. Alpha‑Werte im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich und stabile Information Ratios deuten darauf hin, dass vor allem das Stockpicking für die Outperformance verantwortlich ist.

Die Messung des Erfolgs

Woran misst das Management letztendlich den Erfolg des Fonds? An der Dividendenrendite, an der Total Return-Entwicklung, am Chance-Risiko-Profil oder am Vergleich zu einer Benchmark? Offiziell erfolgt dies mehrdimensional, nicht nur anhand der Rendite oder der relativen Rendite gegenüber dem Referenzindex. Die erklärten Ziele lauten:

Erzielung eines nachhaltigen Ertragsstroms, der deutlich über dem Aktienindex liegt Erhaltung und Wachstum des Kapitals bei geringerem Abwärtsrisiko als beim Aktienindex Erzielung einer Rendite über der Inflationsrate, um Anlegern Flexibilität zu bieten.

Die Bewertung des Portfoliomanagers umfasst die Performance im Vergleich zu den Zielen hinsichtlich Absicherung gegen Kursverluste/Volatilität, dem Referenzindex, Vergleichsgruppen sowie der Beständigkeit über einen längeren Zeitraum.

Dividenden- und Value-Fallen

Wie gehen die Manager mit Branchen um, in denen hohe Dividenden oft ein Warnsignal sein können, etwa bei Banken, Energie oder Telekom? Thornburgs offizielle Linie lautet, dass man nicht der Rendite nachjagt. Der Fokus liegt auf hochwertigen, Cash-generierenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und vernünftigen Bewertungen, und es wird ausdrücklich betont, dass der Schwerpunkt auf nachhaltig wachsenden Dividenden liegt, was dazu beiträgt, das Risiko von Renditefallen zu verringern, die bei Strategien mit höheren Renditen häufig auftreten. Der Fonds wendet einen einheitlichen Prozess über alle Sektoren und Regionen hinweg an.

Die Lehren der Vergangenheit

Welche Phase war im Rückspiegel betrachtet besonders prägend, aus welchen Ereignissen haben die Fondsmanager ihre Lehren gezogen? Die eindeutige kurze Antwort lautet: 2020. Das Team beschrieb die Zeit des Covid-Ausverkaufs als demütigend, aber äußerst lehrreich. Die wichtigste Erkenntnis war, viel wachsamer gegenüber versteckter oder eingebetteter Verschuldung zu sein und Geschäftsmodelle zu meiden, die von fragiler kurzfristiger Finanzierung oder kontinuierlicher Marktliquidität abhängen.

Fazit

Aus Anlegersicht bietet der Fonds eine Kombination, die man nicht an jeder Ecke findet: Er partizipiert ordentlich an Haussephasen, begrenzt aber Verluste deutlich in Baisse‑Phasen, was über den Zyklus zu einer glatteren Ertragskurve führt. Hinzu kommt, dass es sich zwar um einen globalen Ansatz handelt, die USA jedoch aktuell sowie historisch eher untergewichtet sind beziehungsweise waren und der Fonds somit globale US-lastige Portfolios perfekt ergänzen kann.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026