Ein halves Jahrhundert DJE – Grund genug für DAS INVESTMENT, auf bedeutende Wegmarken der Firmengeschichte zurückzublicken und nach vorne zu schauen, was die Zukunft der Branche bringt. Im ausführlichen Gespräch berichtet Vorstand Thorsten Schrieber über die Anfänge der Vermögensverwaltung unter Gründer Jens Ehrhardt, Meilensteine wie die Auflage des ersten Publikumsfonds sowie persönliche Erlebnisse und Erkenntnisse aus 50 bewegten Jahren an den Finanzmärkten. DAS INVESTMENT: Herr Schrieber, 50 Jahre DJE – wenn Sie zurückblicken, was war der prägendste Moment in der Unternehmensgeschichte? Thorsten Schrieber: Der prägende Moment war tatsächlich der Startschuss vor 50 Jahren. Als Dr. Jens Ehrhardt nach Abschluss seines Studiums mit dem Doktortitel 1974 zunächst in München mit dem Portfoliomanagement begonnen hat. Er hat dann aber relativ schnell gesehen, wo die Limitierungen des damaligen Unternehmens lagen und sich in der Folge selbstständig gemacht. Parallel dazu schrieb er als Redakteur bei der „Finanzwoche" – und dann kamen die ersten Leser auf ihn zu und sagten: Mensch, was du da schreibst, das hat ja Hand und Fuß. Kannst du nicht auch unser Geld verwalten? Dieser Schritt war damals natürlich viel einfacher: eine Vermögensverwaltung zu gründen und einfach loszulegen. Genau das hat Jens Ehrhardt dann getan – zunächst mit den ersten Privatkunden.

Thorsten Schrieber: Der prägende Moment war tatsächlich der Startschuss vor 50 Jahren. Als Dr. Jens Ehrhardt nach Abschluss seines Studiums mit dem Doktortitel 1974 zunächst in München mit dem Portfoliomanagement begonnen hat. Er hat dann aber relativ schnell gesehen, wo die Limitierungen des damaligen Unternehmens lagen und sich in der Folge selbstständig gemacht. Parallel dazu schrieb er als Redakteur bei der „Finanzwoche“ – und dann kamen die ersten Leser auf ihn zu und sagten: Mensch, was du da schreibst, das hat ja Hand und Fuß. Kannst du nicht auch unser Geld verwalten? Dieser Schritt war damals natürlich viel einfacher: eine Vermögensverwaltung zu gründen und einfach loszulegen. Genau das hat Jens Ehrhardt dann getan – zunächst mit den ersten Privatkunden.

Anfang der 80er waren die Grünen gerade als Partei gestartet, Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Was bewegte DJE in den Anfangstagen?

Was war denn im Nachhinein betrachtet bedeutender: die Geburt des FMM–Fonds oder der Wimbledon–Triumph von Steffi Graf?

Schrieber (lacht): Ich denke, beides hatte einen enormen Impact! Aber Spaß beiseite, die Auflage des FMM–Fonds war schon eine kleine Revolution. Schließlich war es der erste Fonds eines unabhängigen Vermögensverwalters überhaupt – vorher gab es nur Fonds von Banken und deren Fondsgesellschaften. Und der Erfolg gab Jens Ehrhardt Recht: Bis heute managt er den Fonds und ist damit der längste aktive Portfoliomanager auf einem Fonds weltweit – und das auch noch mit einer herausragenden Performance. Er zeigt bis heute, dass ein aktiver Manager über lange Zeit hinweg den Markt schlagen kann, auch wenn Studien das immer wieder absprechen. Das war also ein echtes Ausrufezeichen und der Startschuss für andere Vermögensverwalter, es ihm gleichzutun.

Gehen wir weiter in die 90er: der Neue Markt startet, die Wiedervereinigung kommt, Helmut Kohl ist Kanzler der Einheit.

Schrieber: Die Wiedervereinigung 1990 war natürlich ein historischer Moment. Auch wenn sich für unser Geschäft nicht sofort etwas geändert hat, herrschte im ganzen Land eine Aufbruchstimmung. Ich erinnere mich, dass viele meiner Kollegen damals von den Banken in den Osten des Landes geschickt wurden, um dort beim Aufbau des Finanzwesens zu helfen. Für uns als DJE war die Zeit dagegen nicht so relevant, da der Großteil unserer Kunden in Westdeutschland wohnte. Auch der spätere Neue Markt Boom war für uns nicht relevant, da unser Investmentansatz weniger auf spekulativen Titeln basiert. Wobei ich persönlich durchaus den ein oder anderen Ritt auf der Hightech–Welle wagte – mit dem Ergebnis, dass einige Gewinne so schnell weg waren wie sie kamen. Infineon war da noch das solideste Papier!

Die Nullerjahre standen dann ganz im Zeichen der Internet–Exzesse, dem Platzen der Blase und dem Telekom–Börsengang. Wie hat der Crash aus Ihrer Sicht die Branche verändert?

Schrieber: Eine wichtige Erkenntnis des Neuen Marktes war sicherlich, dass technologische Innovationen kurzfristig oft überschätzt und langfristig unterschätzt werden. Ähnlich wie jetzt beim KI–Hype steckt da viel Fantasie drin und die Bewertungen laufen heiß. Aber es braucht seine Zeit, bis sich die Technologien in der Breite durchsetzen und sich die Versprechen von Effizienzgewinnen auch in Gewinnen und Kursen materialisieren. Insofern bleiben von den gehypten Werten oft nur wenige große Namen übrig. Die Enttäuschung über die Telekom–Aktie hat schon zu einer Ernüchterung am deutschen Aktienmarkt geführt. Schade ist, dass die Euphorie beim Telekom–Börsengang mit viel Werbung befeuert wurde, statt die Mittel in Aufklärung über solide, langfristige Aktienanlage etwa über Fonds zu stecken.

Apropos Aktienkultur: Bis heute besitzt ja nur eine Minderheit der Deutschen Aktien oder Fonds, weitaus weniger als etwa in den USA. Sind Sie optimistisch, dass sich das in den kommenden 50 Jahren ändert?

Schrieber: Es muss sich etwas ändern, allein schon, weil unser Rentensystem wegen der Demografie nicht mehr finanzierbar sein wird. Mein Jahrgang 1965 ist einer der geburtenstärksten – wenn wir in Rente gehen, frage ich mich zunehmend, wer die Renten noch zahlen soll. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, etwa über eine Stärkung der privaten Vorsorge mit Aktien nach Vorbild der 401k–Pläne in den USA, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Der Staat könnte hier viel mehr Anreize setzen. Stattdessen bleibt es bei Placebo–Maßnahmen wie der Aktienrente, die mit lächerlichen Einzelbeträgen nach dem Gießkannenprinzip operiert.

Kommen wir zur jüngeren Vergangenheit: Die Finanzkrise 2008 hat die Märkte erschüttert. Wie hat dieser Crash Ihre Sicht auf die Welt verändert?

Schrieber: Ich war ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch damals und dachte, das Finanzsystem fährt an die Wand. Wenn nicht Mario Draghi mit seinem beherzten „Whatever it takes“ und Angela Merkel mit der Ansage „Die Spareinlagen sind sicher“ die Märkte beruhigt hätten, wäre es wohl anders ausgegangen. Ich persönlich habe mir in dieser Phase ein Grundstück mit eigener Wasserquelle zugelegt – für mich war das in dem Moment wertvoller als Bankguthaben.

Sie sind also ein Prepper?

Schrieber: Nein nein, da gehen Sie etwas zu weit. Aber es gab ein paar Tage damals 2008, da bekamen Sie mit deutschen Kreditkarten in Italien kein Bargeld mehr – darüber hat keiner berichtet, aber das waren die wirklich kritischen Momente! Letztlich wurde die Krise ja mit einer Geldschwemme der Notenbanken übertüncht, um die Märkte zu stabilisieren. Aber irgendwann stößt auch das an seine Grenzen.

Welche Persönlichkeiten aus 50 Jahren Börsengeschichte hätten Sie gerne mal zum Essen eingeladen?

Schrieber: Eine sehr prägende Begegnung hatte ich mit André Kostolany auf mehreren gemeinsamen Veranstaltungen – ein sehr eindrucksvoller Mann! Auch Karl Otto Pöhl von der Bundesbank fand ich faszinierend. Das waren echte Koryphäen, die heute etwas in Vergessenheit geraten sind. Damals hatte die Bundesbank noch einen herausgehobenen Stand – selbst die Fed hat dort angerufen und um Rat gefragt, bevor sie die Zinsen verändert haben. Unvorstellbar heute!

Lassen Sie uns noch über eine weitere große Zäsur der deutschen Wirtschaftsgeschichte sprechen – die Einführung des Euro. Wie blickten Sie auf diesen Währungswechsel?

Schrieber: An die Einführung des Euro erinnere ich mich ebenfalls noch gut. Unser Haus hat damals die Risiken des Euro klar benannt, die sich später ja auch materialisiert haben – das war seinerzeit nicht die populäre Meinung, aber inhaltlich goldrichtig.

Wissen Sie noch, wann Sie zuletzt eine D–Mark in der Hand hatten?

Schrieber: Das ist noch gar nicht lange her. Ich habe erst neulich eine alte D–Mark in einem Koffer gefunden!

Die Finanzkrise infolge der Lehman–Pleite veränderte die Branche grundlegend. Zum Besseren?

Schrieber: Die ganze Branche wurde dadurch vorsichtiger und auch die Regulierung wurde deutlich verschärft. Nach der Krise mussten wir den ersten Compliance Officer einstellen, heute haben wir ganze Abteilungen für Compliance und Risikomanagement mit vielen Mitarbeitern – da hat sich viel getan. Nicht alles davon ist in diesem Ausmaß sicherlich zielführend, aber der Trend zeigt klar in Richtung mehr Kontrolle und höhere Anforderungen an uns Asset Manager. Das macht es nicht gerade einfacher.

Auch inhaltlich hat sich in der Vermögensverwaltung viel verändert, Stichwort nachhaltige Geldanlage. Wie haben Sie diesen Trend aufgegriffen, wann war ESG bei DJE ein Thema?

Schrieber: Wir behaupten nicht wie manch anderer, das Thema seit unserer Geburtsstunde zu besetzen. Wir haben 2017 begonnen, unsere Strategie in Richtung ESG umzustellen, also noch bevor das Thema den ganz großen Hype erfahren hat. Dazu haben wir unseren Investmentprozess angepasst, spezialisierte Datenbanken eingekauft und eigene Nachhaltigkeits–Gremien geschaffen. Wir wollten von Anfang an einen seriösen und glaubwürdigen Weg gehen, denn gerade institutionelle Kunden schauen da sehr genau hin.

Die Welt der Finanzen ist trotz Diversitäts–Bemühungen noch oft eine Männerdomäne. Wie ist das bei der DJE?

Schrieber: Es stimmt, gerade im Portfoliomanagement sind Frauen noch unterrepräsentiert – woran das liegt, darüber kann man nur spekulieren. Bei uns im Haus war der Frauenanteil eigentlich von Anfang an recht hoch, gerade im Vertrieb und in der Kundenbetreuung. Aber auch im Fondsmanagement und Handel haben wir seit Jahren diverse Frauen im Team. Trotzdem ist der Frauenanteil insgesamt sicher noch ausbaufähig – da nehmen wir uns nicht aus.

Ein Blick in die Zukunft zum Schluss: Welche Entwicklungen sehen Sie auf die Vermögensverwaltungsbranche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zukommen?

Schrieber: Die Digitalisierung und auch Künstliche Intelligenz werden unser Geschäft tiefgreifend verändern – bis hin zu dem Punkt, wo Marktkommentare von KI erstellt werden. Das ist heute noch nicht ganz real, aber der Trend ist klar. Auch die Blockchain dürfte eine wichtige Rolle spielen, auch wenn die konkreten Anwendungen noch nicht klar sind. Die Branche wird in jedem Fall technologiegetriebener, schneller und effizienter. Zugleich hoffe ich aber auch, dass sich die Aktienkultur und Partizipation der Bevölkerung gerade in Deutschland verbessert, und hier mehr Menschen die Chancen des Kapitalmarkts für sich entdecken. Einige der Megatrends wie Klimawandel, Digitalisierung oder Gesundheit werden in jedem Fall über die Kapitalmärkte finanziert und gelenkt werden – das bietet große Chancen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen und Chancen als Gesellschaft und Branche meistern und positiv gestalten können. In diesem Sinne, auf eine gute Zukunft!