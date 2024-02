Jubiläum in Pullach: DJE wird 50 Jahre alt. Am Kapitalmarkt ist das keine Selbstverständlichkeit. Was hat man aus vergangenen Krisen gelernt, und wie gestaltet man die nächsten Jahrzehnte? Zum Unternehmensjubiläum wirft Thorsten Schrieber im großen Interview mit DAS INVESTMENT einen Blick zurück und nach vorne.

Herr Schrieber, bevor wir uns der Gegenwart widmen, werfen wir doch ganz kurz einen Blick in den Rückspiegel: Wie lief das Jahr 2023 für DJE?

Thorsten Schrieber: Während viele andere in der Branche mit einer eher durchwachsenen Entwicklung zu kämpfen hatten, war 2023 für uns alles in allem ein gutes Jahr. Mit unserer breiten Aufstellung jenseits der großen Aktienindizes konnten wir uns vor dem Hintergrund der Zinswende und der hohen Inflation solide behaupten. Insgesamt sehe ich uns für die Zukunft gut gewappnet. Schließlich haben wir schon andere Krisen in unserer 50-jährigen Geschichte gemeistert.

Welche Trends haben Sie über-, welche unterschätzt?

Schrieber: Ehrlich gesagt hat wohl niemand damit gerechnet, wie steil und plötzlich die Zinswende kommen würde. Ich bin ja auch schon ein paar Tage im Geschäft und habe unterschätzt, mit welcher Vehemenz die EZB plötzlich die Zinsen anheben würde. Für viele meiner jüngeren Fondsmanager-Kollegen war das Neuland – die haben in ihrem Berufsleben ja noch nie einen signifikanten Zins gesehen! Umso wichtiger war es also, dass wir bei DJE unsere Strategie frühzeitig angepasst und den Fokus stärker auf unseren Rentenbereich gelegt hatten. Wir werden häufig als Aktienhaus wahrgenommen. Aber wenn ich unsere Assets zusammenrechne, haben wir rund 40 Prozent in Anleihen allokiert.

Hat sich das auch in den Flows widergespiegelt?

Schrieber: Die waren durchwachsen. In den DJE-Publikumsfonds hatten wir 2023 deutliche Mittelabflüsse in Höhe von etwa 300 Millionen Euro, allerdings verzeichneten wir auf der institutionellen Seite und bei Spezialfondsmandaten sehr erfreuliche Zuflüsse. Unterm Strich waren wir zum Jahresende bei plus minus null.

Sind Sie damit zufrieden?

Schrieber: Auch wenn wir uns in diesem rauen Klima ganz gut geschlagen haben, können wir nicht damit zufrieden sein, lediglich eine „schwarze Null“ zu schreiben. Schließlich haben meine Vorstandskollegen und ich den Anspruch, DJE auch in unsicheren Zeiten profitabel weiterzuentwickeln. Die Kosten steigen auch bei uns, sei es durch die komplexere Regulatorik oder natürlich auch bei den Personalkosten.

Welche Produkte stehen bei Ihnen 2024 im Fokus?

Schrieber: Unser Schwerpunkt liegt klar auf unseren etablierten Mischfonds. Hier liegt unsere Kompetenz, hier können wir aus einem breiten Instrumentarium schöpfen. Wir kombinieren Aktien und Renten, setzen je nach Marktlage aber auch Derivate ein oder allokieren antizyklisch Rohstoffe wie Gold. Gerade Gold hat sich als stabilisierender Portfoliobaustein bewährt. Obwohl Gold wegen der Zinswende eigentlich hätte leiden müssen, konnten wir damit sogar eine leichte Outperformance generieren.

Dabei dürfte 2023 nicht in die Annalen der Mischfonds-Geschichte eingehen …

Schrieber: Unser Flaggschiff-Fonds Zins & Dividende hat 2023 eine Performance von mehr als 7 Prozent erzielt. In diesem Umfeld ein respektables Ergebnis für ein ausgewogenes 50/50-Portfolio bei moderater Volatilität, würde ich sagen. Die Produkte haben geliefert und liefern weiter. Sie hatten nur zuletzt etwas Gegenwind.

Gegenwind wovon?

Schrieber: Das Marktumfeld, aber auch die sich verändernde Vertriebslandschaft. Die Sparkassen etwa waren über viele Jahre ein sehr wichtiger Partner für uns, mit dem wir das Fondsgeschäft vorangetrieben haben. Umso mehr schmerzt es mich, dass sie branchenweit 2022 ihren Fondsneuabsatz halbiert haben und 2023 noch weiter das Neugeschäft reduziert haben. Stattdessen setzen viele Institute nun massiv auf Zertifikate - wohl auch aufgrund der höheren Provisionen. Aus meiner Sicht fehlt hier allerdings die Transparenz gegenüber den Kunden. Viele wissen gar nicht, auf was sie sich mit diesen Produkten einlassen. Am Ende können hohe Risiken ohne ihr Wissen in ihren Depots schlummern.

Trotzdem, die Sparkassen bleiben wichtig?

Schrieber: Sie sind nach wie vor unser wichtigster Kanal im Wholesale. Einige Sparkassen-Vorstände, mit denen ich gesprochen habe, bedauern selbst, wie schnell sie nun das mühsam aufgebaute Fondsgeschäft zugunsten der Zertifikatestrategie opfern mußten. In diesem Sinne hoffe ich, dass zumindest einige Institute wieder zum Fondsgedanken zurückkehren. Dort sollten wir mit unserer langjährigen Expertise und unseren Mischfondskonzepten punkten können.

Sie setzen auf Aktien, Mischfonds, Anleihen. Bei illiquiden Assets sind sie dagegen recht blass aufgestellt. Warum?

Schrieber: Bei Themen wie Immobilien oder Private Equity kennen wir bei DJE unsere Grenzen: Für den Sprung auf die illiquide Seite fehlt uns schlicht die langjährige Expertise. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können, das Management von liquiden Assets. Immobilien sind dabei nicht gänzlich außen vor: Im Rahmen unserer Multi-Asset-Fonds berücksichtigen wir durchaus auch Immobilienaktien und analysieren die Portfolios und Finanzkennzahlen der entsprechenden Unternehmen. Aber den Schritt in illiquide Assets gehen wir nicht.