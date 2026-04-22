Im Januar war bekannt geworden, dass Thorsten Schrieber den Vorstand von DJE Kapital verlässt. Nun steht fest, wo es ihn hinzieht.

Der erfahrene Fondsvertriebsexperte Thorsten Schrieber wechselt zum 1. Juli 2026 zu Acatis in Frankfurt. Vorbehaltlich der Bafin-Zustimmung soll er zum Geschäftsführer bestellt und zum Sprecher der Geschäftsführung gewählt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Er übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Marketing. Die Geschäftsführung werde damit von drei auf vier Personen aufgestockt.

Schrieber blickt auf mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung zurück. Zuletzt war er sieben Jahre lang Vorstandsmitglied von DJE Kapital, wo er ebenfalls Vertrieb und Marketing verantwortete. Im Januar wurde bekannt, dass er das Unternehmen verlässt.

Schrieber soll Expansion vorantreiben

„Mit ihm sind wir gut gerüstet für das angestrebte Wachstum und die strategische Expansion von Acatis“, so Acatis-Gründer Hendrik Leber. Schrieber solle als künftiger Sprecher der Geschäftsführung auch die Überleitung auf die nächste Generation sicherstellen – damit sich Leber und seine Frau perspektivisch aus der operativen Unternehmensleitung zurückziehen könnten, heißt es weiter. Ende 2024 hatte Acatis bereits 90 Prozent der Geschäftsanteile auf die Araucaria Familienstiftung übertragen, um den langfristigen Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

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Acatis wurde 1994 gegründet und ist auf Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das Frankfurter Haus verwaltet derzeit rund 8,9 Milliarden Euro.