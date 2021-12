Threadneedle baut Rententeam aus

Clifford Lau verstärkt als Leiter Fixed Income Asia Pacific das Büro in Singapur und Zara Kazaryan das Emerging-Markets-Debt-Team in London.Lau wechselt zu Threadneedle von Pramerica Fixed Income, der Asset-Management-Tochter von Prudential Financial. Dort war er seit 2000 Leiter des Pramerica-Büros in Singapur. Laus Position bei Threadneedle wurde neu geschaffen.Kazaryan kommt zu Threadneedle von G2 Capital Partners, wo sie seit 2009 tätig war. Sie ist spezialisiert auf den Bereich Emerging Markets Debt und managte zuletzt auch einen long-only Anleihefonds Emerging Markets.