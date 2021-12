Threadneedle baut US-Aktienteam aus

Die Luxemburger Fondsgesellschaft erweitert das US-Aktienteam um zwei Experten. Fondsmanagerin Diane Sobin und Analyst Nafis Chowdhury werden an Cormac Weldon, Leiter des US-Aktienteams bei Threadneedle, berichten und arbeiten von London aus. Mit Sobin und Chowdhury steigt die Zahl der Köpfe im Team auf acht.Sobin wechselt zum 12. September von der Vermögensverwaltung Columbia Management zu Threadneedle. Der Ärger darüber dürfte aber nicht allzu groß sein, da beide Firmen Tochtergesellschaften des amerikanischen Finanzdienstleisters Ameriprise Financial sind. Bei Columbia Management war Sobin seit 2001 tätig und managte dort Investmentfonds mit Unternehmenstiteln großer und mittlerer Marktkapitalisierung.Chowdhury wechselt zu Threadneedle vom Investmentbanking von Morgan Stanley. Dort arbeitete er als Analyst von Unternehmenszusammenschlüssen (M&A, Mergers & Acquisitions) in Großbritannien.