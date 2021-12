Svetlana Kerschner 08.05.2009 Lesedauer: 1 Minute

Threadneedle-Fonds nutzt Chancen der Kreditmärkte

Mit dem Threadneedle Credit Opportunities Fund (WKN A0RGEA) legt die britische Gesellschaft einen neuen Absolute-Return-Fonds auf. Der Fonds ist bislang nur in Großbritannien erhältlich; eine Zulassung in Deutschland ist jedoch in Arbeit.