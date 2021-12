Threadneedle verstärkt Vertrieb

Bernd Klapper wird als Vertriebsleiter für den nord- und mitteldeutschen Raum zuständig sein. Zu seinen Kernaufgaben gehören der Ausbau bestehender und der Aufbau neuer Kundenbeziehungen mit Vermögensverwaltern, strategischen Bankpartnern und Maklerpools.Klapper war zuletzt als Vertriebsdirektor bei Ökoworld Lux tätig. Dort verantwortete er unter anderem den Aufbau und die Weiterentwicklung der B2B-Vertriebskanäle in Deutschland.Pascale-Céline Cadix wird das Team in Süddeutschland als Vertriebsleiterin verstärken. In dieser Rolle ist sie zuständig für die Betreuung von Vermögensverwaltern und strategischen Bankpartnern. Vor ihrem Wechsel zu Threadneedle war Cadix bei Credit Suisse im Investment Banking tätig.Der Dritte im Bunde, Patrick Sobotta, wird als Vertriebsdirektor für das Frankfurter Team arbeiten. In dieser Position wird er im Geschäft mit institutionellen und Großkunden tätig sein. Sobotta arbeitete zuvor im Vertrieb der Crédit Agricole Asset Management in Frankfurt. Cadix, Klapper und Sobotta berichten an Werner Kolitsch, der das Deutschland- und das Österreich-Geschäft bei Threadneedle verantwortet.