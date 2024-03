Tide, die britische Finanzplattform für Geschäftskunden, expandiert nach Deutschland. Mit dem Markteintritt macht das Unternehmen den ersten Schritt seiner Expansionspläne nach Kontinentaleuropa.

Tide bietet Geschäftskunden, die über keine eigene Finanzabteilung verfügen, vernetzte Finanz- und Verwaltungslösungen in einer App. Zum Start in Deutschland sollen ein Geschäftskonto und Bezahlkarten angeboten werden, sukzessive will Tide dann sein gesamtes Plattform-Angebot zugänglich machen.

Tide ist Marktführer in Großbritannien

Im Heimatmarkt Großbritannien zählt Tide mehr als 575.000 Mitglieder und hat einen Marktanteil von 10 Prozent. In Deutschland sieht das Unternehmen großes Wachstumspotenzial, insbesondere bei den rund 3 Millionen kleinen Unternehmen.

Der Deutschland-Launch folgt auf den Markteintritt in Indien im Dezember 2022, wo Tide seitdem mehr als 200.000 Kunden gewinnen konnte.

Tide wurde 2015 gegründet und ist seit 2017 auf dem Markt. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 1.600 Mitarbeitende und unterhält neben dem Hauptsitz in London Büros in Indien und Bulgarien. Auch in Deutschland sind bereits Mitarbeitende für das Unternehmen tätig.