Digital Tierversicherer Agria startet Cat Walk 2022

Agria Tierversicherung ruft alle Katzenbesitzer am 22. und 23. Oktober zu einem digitalen Katzenspaziergang auf. Für jede Katze, die an dem Cat Walk 2022 teilnimmt, spendet der Versicherer Geld an den Katzenschutzbund Düsseldorf.