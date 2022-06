Checkliste von Agria Tierversicherer gibt Tipps für Urlaub mit Hund

Welche Vorbereitungen müssen Hundehalter bei einer Reise mit ihrem Vierbeiner treffen? Der Tierversicherer Agria nennt neun Punkte, die Herrchen oder Frauchen beachten müssen.

Checkliste für den Urlaub mit Hund:

• Über die jeweiligen Einreisebestimmungen des Landes informieren.

• Den Hund in der Unterkunft anmelden.

• Gesundheitscheck und notwendige Impfungen beim Tierarzt durchführen lassen.

• Dokumente wie Impfpass (EU-Heimtierausweis) und Kopie der Hundehalter-Haftpflichtversicherung einpacken.

• Die Reiseapotheke mit Wundsalbe, Desinfektionsmittel, Durchfallpräparaten, Ohrreiniger, Zeckenschutz und Pinzette, Kühlkompressen, Verbandsmaterial, Schere, Pfotenschutzcreme sowie Mittel gegen Reisekrankheit und zur Beruhigung auffüllen.

• Weiteres Reisezubehör, wie Futter, Transportbox, Näpfe, Geschirr, Leinen, Maulkorb (wenn nötig), Decke, Handtücher, Spielzeug, Kotbeutel, Sonnenschutz und Bürste einpacken.

• Am Halsband des Hundes eine zusätzliche Hundemarke mit der Adresse der Unterkunft anbringen.

• Den nächsten Tierarzt im Urlaubsort recherchieren.

• Tierfreundliche Etappen einplanen, eventuell Zwischenübernachtungen vorsehen.

Beste Reiseziele mit Hund

Deutschland gilt laut Agria als eines der hundefreundlichsten Reiseziele. Die meisten Orte seien für aktive und tierliebe Menschen ideal, die ihren Vierbeiner im Urlaub bei sich haben möchten. Bestens geeignet seien Orte an der Nord- oder Ostseeküste sowie in Bayern oder im Harz.

Wen es ins Ausland zieht, dem empfiehlt der Tierversicherer einen Urlaub am Meer in den Niederlanden. „Dort finden sich einige schöne Hundestrände für den Vierbeiner“, so Agria. Aber auch Belgien, Italien und Kroatien seien beliebte Reiseziele mit Hund. Bei Letzteren sollte jedoch die Dauer der Reise mit dem Auto bedacht werden, die auch für den Hund anstrengend sein könnte.