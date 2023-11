Neuzugang am Frankfurter Standort Tikehau Capital ernennt Vertriebsleiterin für Deutschland und Österreich

Tikehau Capital ernennt Anastassia Engel zur Vertriebsleiterin für den deutschen und österreichischen Markt, ihr offizieller Titel lautet Head of Sales Germany. Engel soll aus dem Frankfurter Büro heraus den Fondsvertrieb in Deutschland und Österreich weiter ausbauen und das Wachstum des verwalteten Vermögens vorantreiben. Sie berichtet an Dominik Felsmann, der das Geschäft in Deutschland leitet, sowie Vincent Archimbaud, Leiter Wholesale-Vertrieb Europa bei Tikehau Capital.

Engel ist bereits seit einigen Jahren in der Investmentbranche als Vertriebsexpertin und Produktmanagerin tätig. Vor ihrem Wechsel zu Tikehau war sie Leiterin der Geschäftsentwicklung mit institutionellen Kunden bei Fenthum, einem Vertriebsunternehmen für Mainfirst und Ethenea Fonds. Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren Positionen bei BNP Paribas und Unicredit. Sie ist Absolventin der Frankfurt School of Finance and Management.

Tikehau Capital ist ein globaler alternativer Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 42 Milliarden Euro und bietet Produkte in vier Anlageklassen an: Private Debt, Real Assets, Private Equity und Kapitalmarktstrategien. Dazu kommen Multi-Asset- und Special-Opportunities-Strategien. Das Unternehmen wird von seinen Managern zusammen mit führenden institutionellen Partnern geführt und beschäftigt 757 Mitarbeiter in den 15 Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Nordamerika teilen.